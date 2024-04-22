https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941612388.html

ПСБ завершит работу по открытию счетов жителям Гагаузии в ближайшее время

ПСБ завершит работу по открытию счетов жителям Гагаузии в ближайшее время - РИА Новости, 22.04.2024

ПСБ завершит работу по открытию счетов жителям Гагаузии в ближайшее время

Промсвязьбанк (ПСБ) в ближайшее время завершит работу по открытию счетов для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:33

2024-04-22T19:33

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) в ближайшее время завершит работу по открытию счетов для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщил глава банка Петр Фрадков журналистам. Ранее в понедельник пресс-служба банка сообщила, что первые счета для гуманитарных выплат уже открыты. "Первые счета открыты, мы, не затягивая, эту работу завершим в ближайшее время. Полное понимание по технологии есть, все нормально, поэтому я думаю, что здесь мы двигаемся правильно", - сказал Фрадков. Он пояснил также, что люди, которые будут пользоваться услугами банка, будут полностью в праве распоряжаться средствами на том счете, который открыт. "Это в первую очередь и через наши электронные платформы. К каждому счету будет привязана банковская карта, по желанию человека, это может быть в пластике, это может быть опять-таки цифровая банковская карта, то есть можно будет управлять с телефона", - отметил он. Банкир пояснил, что работа по открытию счетов бюджетникам и пенсионерам, тем, кто в первую очередь нуждается в дополнительной поддержке, – это одно из направлений сотрудничества, предусмотренного подписанным ранее в апреле соглашением ПСБ с Гагаузией. Кроме того, по его словам, важен процесс переводов между жителями Гагаузии и их родственниками, которые проживают в России. "Мы это все тоже, конечно, предусматриваем, с одной стороны. С другой стороны, мы для участников программы и их родственников приняли решение в банке о проведении акции более льготного в целом банковского обслуживания. Это более льготный депозитный тариф, более льготные какие-то отдельные условия, вплоть до отмены комиссии по отдельным банковским операциям", - отметил глава ПСБ. Отвечая на вопрос о планах открывать отделения, Фрадков указал, что банк заинтересован в создании удобных условий для людей. "Идет процесс. Мы становимся банком для определенного количества людей в целом в Республике Молдова и в частности в Гагаузии, конечно, мы заинтересованы, чтобы это было для людей удобно, поэтому мы это, конечно, будем всегда иметь в виду", - сказал он.

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941550297.html

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гагаузия, молдавия, россия, петр фрадков, в мире