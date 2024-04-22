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ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам - РИА Новости, 22.04.2024
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17:42 22.04.2024 (обновлено: 20:38 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941580240.html
ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам
ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам - РИА Новости, 22.04.2024
ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам
Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:42
2024-04-22T20:38
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евгения гуцул
дмитрий константинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка. Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. "ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии - первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", - сказано в сообщении. Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. "Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", - указали в банке.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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молдавия, гагаузия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов, в мире
Молдавия, Гагаузия, Петр Фрадков, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, В мире
ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам

ПСБ открыл первые счета для гумвыплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

© Фото : ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
Председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка.
Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
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"ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии - первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", - сказано в сообщении.
Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам.
"Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", - указали в банке.
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