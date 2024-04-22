ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам
ПСБ открыл первые счета для гумвыплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии
© Фото : ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
© Фото : ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка.
Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
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"ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии - первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", - сказано в сообщении.
Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам.
"Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", - указали в банке.