https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941580240.html

ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам

ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам - РИА Новости, 22.04.2024

ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:42

2024-04-22T17:42

2024-04-22T20:38

молдавия

гагаузия

петр фрадков

евгения гуцул

дмитрий константинов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938787751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc63d0524032872d499664de2b339162.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка. Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. "ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии - первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", - сказано в сообщении. Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. "Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", - указали в банке.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941550297.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, гагаузия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов, в мире