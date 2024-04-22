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В Москве открылся форум молодых предпринимателей "Создай наше" - РИА Новости, 22.04.2024
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11:00 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/forum-1941149549.html
В Москве открылся форум молодых предпринимателей "Создай наше"
В Москве открылся форум молодых предпринимателей "Создай наше" - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве открылся форум молодых предпринимателей "Создай наше"
Форум молодых предпринимателей "Создай наше" начал свою работу в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМПС), которая является одним из организаторов... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:00
2024-04-22T11:00
твой бизнес
александр исаевич
корпорация мсп
агентство стратегических инициатив (аси)
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Форум молодых предпринимателей "Создай наше" начал свою работу в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМПС), которая является одним из организаторов мероприятия.Там отметили, что участники, эксперты и гости форума смогут обсудить актуальные вопросы развития сферы малого и среднего бизнеса, проблемы МСП, меры господдержки, их цифровизацию.По данным пресс-службы, центральным мероприятием форума станет пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России". В ней примут участие помощник президента РФ Максим Орешкин, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, известные предприниматели и представители крупных российских компаний."Задача форума — помочь молодым и начинающим предпринимателям, желающим заниматься своим делом в России, в ведении бизнеса. Для этого на его площадке собрались представители органов власти, Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи.Бизнес, АСИ, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга и других организаций, помогающих предпринимателям. При необходимости прямо здесь, на форуме каждый участник может на специальной площадке получить поддержку и помощь в решении актуальных проблем, ответы на свои вопросы по началу и ведению бизнеса", - приводятся в сообщении слова Исаевича.Кроме того, в рамках форума пройдет церемония награждения победителей конкурса молодежного предпринимательства "Создай наше". Его проводили совместно Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Победителям вручат приглашения на специальную акселерационную программу и гранты на 1 миллион рублей. Для участия в конкурсе было подано более 5 тысяч заявок от действующих и начинающих молодых предпринимателей из 88 регионов страны."В настоящее время поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, прежде всего, Корпорация МСП", - отмечает пресс-служба.Господдержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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александр исаевич, корпорация мсп, агентство стратегических инициатив (аси), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Твой бизнес – новости, Бизнес

В Москве открылся форум молодых предпринимателей "Создай наше"

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : КМСП
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Форум молодых предпринимателей "Создай наше" начал свою работу в Москве, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМПС), которая является одним из организаторов мероприятия.
Там отметили, что участники, эксперты и гости форума смогут обсудить актуальные вопросы развития сферы малого и среднего бизнеса, проблемы МСП, меры господдержки, их цифровизацию.
По данным пресс-службы, центральным мероприятием форума станет пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России". В ней примут участие помощник президента РФ Максим Орешкин, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, известные предприниматели и представители крупных российских компаний.
«
"Задача форума — помочь молодым и начинающим предпринимателям, желающим заниматься своим делом в России, в ведении бизнеса. Для этого на его площадке собрались представители органов власти, Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи.Бизнес, АСИ, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга и других организаций, помогающих предпринимателям. При необходимости прямо здесь, на форуме каждый участник может на специальной площадке получить поддержку и помощь в решении актуальных проблем, ответы на свои вопросы по началу и ведению бизнеса", - приводятся в сообщении слова Исаевича.
Кроме того, в рамках форума пройдет церемония награждения победителей конкурса молодежного предпринимательства "Создай наше". Его проводили совместно Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Победителям вручат приглашения на специальную акселерационную программу и гранты на 1 миллион рублей. Для участия в конкурсе было подано более 5 тысяч заявок от действующих и начинающих молодых предпринимателей из 88 регионов страны.
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"В настоящее время поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, прежде всего, Корпорация МСП", - отмечает пресс-служба.
Господдержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесАлександр ИсаевичКорпорация МСПАгентство стратегических инициатив (АСИ)Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Твой бизнес – новостиБизнес
 
 
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