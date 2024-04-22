https://ria.ru/20240422/figurant-1941607797.html
Один из фигурантов дела об убийстве москвича скрылся
Один из фигурантов дела об убийстве москвича скрылся - РИА Новости, 22.04.2024
Один из фигурантов дела об убийстве москвича скрылся
Один из фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке скрылся и находится в розыске, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:21
2024-04-22T19:21
2024-04-22T19:21
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азербайджан
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке скрылся и находится в розыске, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. "Установлен один подозреваемый, он объявлен в розыск", - заявила следователь в суде. Сегодня суд рассматривает ходатайства следствия об аресте пяти установленных фигурантов дела. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
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происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Один из фигурантов дела об убийстве москвича скрылся
Один из фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке скрылся
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из фигурантов дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке скрылся и находится в розыске, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Установлен один подозреваемый, он объявлен в розыск", - заявила следователь в суде.
Сегодня суд рассматривает ходатайства следствия об аресте пяти установленных фигурантов дела.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.