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Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки - РИА Новости, 22.04.2024
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11:01 22.04.2024 (обновлено: 12:25 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/feyki-1941456110.html
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки - РИА Новости, 22.04.2024
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за публикацию фейков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:01
2024-04-22T12:25
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за публикацию фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 15.3-2 закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", — говорится в релизе. Согласно информации на сайте "Русский криминал", его редакция также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. "Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально", — говорится в описании канала.Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ", поскольку на нем выявили фейки о специальной военной операции.О блокировке "Полит.ру" сообщалось 12 апреля. Причиной также называлось размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.По информации Роскомнадзора, за первые три месяца этого года удалены или заблокированы более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Среди них 6,3 тысячи фейков о российской армии.
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РИА Новости
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

Сайты The Moscow Post, "Русский криминал" и "Полит.ру" заблокировали за фейки

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за публикацию фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 15.3-2 закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", — говорится в релизе.
Согласно информации на сайте "Русский криминал", его редакция также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. "Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально", — говорится в описании канала.
Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ", поскольку на нем выявили фейки о специальной военной операции.
О блокировке "Полит.ру" сообщалось 12 апреля. Причиной также называлось размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.
По информации Роскомнадзора, за первые три месяца этого года удалены или заблокированы более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Среди них 6,3 тысячи фейков о российской армии.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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