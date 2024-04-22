https://ria.ru/20240422/feyki-1941456110.html

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки - РИА Новости, 22.04.2024

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за публикацию фейков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:01

2024-04-22T11:01

2024-04-22T12:25

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за публикацию фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 15.3-2 закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", — говорится в релизе. Согласно информации на сайте "Русский криминал", его редакция также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. "Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально", — говорится в описании канала.Кроме того, ведомство закрыло доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ", поскольку на нем выявили фейки о специальной военной операции.О блокировке "Полит.ру" сообщалось 12 апреля. Причиной также называлось размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.По информации Роскомнадзора, за первые три месяца этого года удалены или заблокированы более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Среди них 6,3 тысячи фейков о российской армии.

https://ria.ru/20240328/krokus-1936376619.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия