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В Токио открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 22.04.2024
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Культура
 
14:24 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/festival-1941519412.html
В Токио открылся фестиваль российской культуры
В Токио открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 22.04.2024
В Токио открылся фестиваль российской культуры
Фестиваль российской культуры открылся в Токио концертом молодых российских звезд и японских музыкантов, передает корреспондент РИА Новости из концертного зала... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:24
2024-04-22T14:24
культура
япония
токио
санкт-петербург
александр пушкин
модест мусоргский
николай римский-корсаков
мосфильм
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Токио концертом молодых российских звезд и японских музыкантов, передает корреспондент РИА Новости из концертного зала "Киой".С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев. "Особое место в программе занимают молодые российские и японские исполнители, которых объединяет российское музыкальное образование, успешный опыт совместной работы, и которых уже успела искренне полюбить очень взыскательная японская публика", - сказал посол.Глава дипмиссии выразил надежду на дальнейшее развитие Фестиваля российской культуры в Японии. "Фестиваль пережил трудный период ковида. Я в полной мере уверен, что вместе мы переживем и нынешнюю турбулентность в мировой политике и экономике, а фестиваль будет и дальше выполнять свою самую важную роль – способствовать укреплению уважительного и доверительного отношения наших народов друг к другу", - подчеркнул Ноздрев.Концерт посвящен сразу нескольким юбилейным датам, отмечаемым в этом году: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Слоган фестиваля – "В искусстве нет политики, у музыки нет границ".С российской стороны в концерте принимают участие лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Лев Журавский (кларнет), лауреат первой премии международного конкурса пианистов Wandering music stars Елизавета Ключерева, победитель IV Международного конкурса исполнителей на ударных инструментах в Санкт-Петербурге Андрей Тарануха. Японские музыканты представлены пианисткой Канон Мацудой, сопрано Хацуэ Накамурой и скрипачкой Тэйко Маэхаси.В программе прозвучат романсы на стихи Пушкина, произведения Мусоргского, Рахманинова, Скрябина, Римского-Корсакова, Прокофьева, Чайковского, Плетнева и других композиторов. Во вторник молодые российские музыканты откроют цикл концертов "Новые звезды России – 2024" в рамках проекта "Посольство мастерства" Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством Сергея Ролдугина. В конце мая в Японии впервые за 36 лет пройдут гастроли Московского Художественного театра имени Чехова, японской публике будет представлен спектакль "Дуэль" по одноименному произведению Чехова. В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения Мусоргского, 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html
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Кадры с фестиваля российской культуры в Токио
В Токио при полном зале открылся Фестиваль российской культуры - несмотря на призывы украинского посла в Японии к бойкоту. Корреспондент РИА Новости передает, что небольшая группа людей с украинскими флагами пыталась организовать пикет у входа, но охрана не пустила их близко. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек.
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япония, токио, санкт-петербург, александр пушкин, модест мусоргский, николай римский-корсаков, мосфильм, новости культуры, россия
Культура, Япония, Токио, Санкт-Петербург, Александр Пушкин, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Мосфильм, Новости культуры, Россия
В Токио открылся фестиваль российской культуры

Фестиваль российской культуры открылся концертом молодых звезд из РФ и Японии

© РИА НовостиОткрытие фестиваля российской культуры в Токио
Открытие фестиваля российской культуры в Токио
© РИА Новости
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Токио концертом молодых российских звезд и японских музыкантов, передает корреспондент РИА Новости из концертного зала "Киой".
С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев. "Особое место в программе занимают молодые российские и японские исполнители, которых объединяет российское музыкальное образование, успешный опыт совместной работы, и которых уже успела искренне полюбить очень взыскательная японская публика", - сказал посол.
Глава дипмиссии выразил надежду на дальнейшее развитие Фестиваля российской культуры в Японии. "Фестиваль пережил трудный период ковида. Я в полной мере уверен, что вместе мы переживем и нынешнюю турбулентность в мировой политике и экономике, а фестиваль будет и дальше выполнять свою самую важную роль – способствовать укреплению уважительного и доверительного отношения наших народов друг к другу", - подчеркнул Ноздрев.
Концерт посвящен сразу нескольким юбилейным датам, отмечаемым в этом году: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Слоган фестиваля – "В искусстве нет политики, у музыки нет границ".
С российской стороны в концерте принимают участие лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Лев Журавский (кларнет), лауреат первой премии международного конкурса пианистов Wandering music stars Елизавета Ключерева, победитель IV Международного конкурса исполнителей на ударных инструментах в Санкт-Петербурге Андрей Тарануха. Японские музыканты представлены пианисткой Канон Мацудой, сопрано Хацуэ Накамурой и скрипачкой Тэйко Маэхаси.
В программе прозвучат романсы на стихи Пушкина, произведения Мусоргского, Рахманинова, Скрябина, Римского-Корсакова, Прокофьева, Чайковского, Плетнева и других композиторов.
Овации российским артистам балета в Токио - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио
22 ноября 2023, 19:35
Во вторник молодые российские музыканты откроют цикл концертов "Новые звезды России – 2024" в рамках проекта "Посольство мастерства" Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством Сергея Ролдугина.
В конце мая в Японии впервые за 36 лет пройдут гастроли Московского Художественного театра имени Чехова, японской публике будет представлен спектакль "Дуэль" по одноименному произведению Чехова.
В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения Мусоргского, 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
Фестиваль российской культуры в Японии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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КультураЯпонияТокиоСанкт-ПетербургАлександр ПушкинМодест МусоргскийНиколай Римский-КорсаковМосфильмНовости культурыРоссия
 
 
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