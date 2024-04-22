ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии
Сийярто: ЕС реагирует на ситуацию на Украине подготовкой к мировой войне
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 апр — РИА Новости. Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для ВСУ готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге, его выступление транслировал телеканал М1.
"Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на все ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины", — сказал министр.
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По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов.
Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте.
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"Вопрос в том, почему, если до это стратегия не работала, сейчас она должна сработать? <...> Мы думаем, что поставка оружия ведет только к затягиванию войны и повышению риска мировой войны", — сказал он.
По словам Сийярто, в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте должно стимулировать усилия по установлению мира, при этом обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта, иначе это не имеет смысла.
Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
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