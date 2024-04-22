https://ria.ru/20240422/evrosoyuz-1941554035.html

ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии

ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 22.04.2024

ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии

Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для ВСУ готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД и... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:12

2024-04-22T16:12

2024-04-22T17:21

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 22 апр — РИА Новости. Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для ВСУ готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге, его выступление транслировал телеканал М1."Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на все ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины", — сказал министр.По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов. Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте."Вопрос в том, почему, если до это стратегия не работала, сейчас она должна сработать? <...> Мы думаем, что поставка оружия ведет только к затягиванию войны и повышению риска мировой войны", — сказал он.По словам Сийярто, в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте должно стимулировать усилия по установлению мира, при этом обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта, иначе это не имеет смысла.Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз