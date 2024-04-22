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ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 22.04.2024 (обновлено: 17:21 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/evrosoyuz-1941554035.html
ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии
ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 22.04.2024
ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии
Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для ВСУ готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:12
2024-04-22T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 22 апр — РИА Новости. Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для ВСУ готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге, его выступление транслировал телеканал М1."Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на все ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины", — сказал министр.По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов. Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте.&quot;Вопрос в том, почему, если до это стратегия не работала, сейчас она должна сработать? &lt;...&gt; Мы думаем, что поставка оружия ведет только к затягиванию войны и повышению риска мировой войны&quot;, — сказал он.По словам Сийярто, в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте должно стимулировать усилия по установлению мира, при этом обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта, иначе это не имеет смысла.Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕС готовится к мировой войне, заявил глава МИД Венгрии

Сийярто: ЕС реагирует на ситуацию на Украине подготовкой к мировой войне

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 апр — РИА Новости. Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для ВСУ готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге, его выступление транслировал телеканал М1.
"Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на все ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины", — сказал министр.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов.
Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте.
«

"Вопрос в том, почему, если до это стратегия не работала, сейчас она должна сработать? <...> Мы думаем, что поставка оружия ведет только к затягиванию войны и повышению риска мировой войны", — сказал он.

По словам Сийярто, в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте должно стимулировать усилия по установлению мира, при этом обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта, иначе это не имеет смысла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
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20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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