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В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 22.04.2024 (обновлено: 15:44 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/evrosoyuz-1941537848.html
В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине
В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине
Венгрия не одобрит выделение двух миллиардов евро из Европейского фонда мира странам-членам ЕС за поставку оружия Украине, пока Киев не даст гарантий, что... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:24
2024-04-22T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
евросоюз
петер сийярто
нато
россия
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Венгрия не одобрит выделение двух миллиардов евро из Европейского фонда мира странам-членам ЕС за поставку оружия Украине, пока Киев не даст гарантий, что венгерские предприятия не окажутся снова в списке "международных спонсоров войны", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление транслировал телеканал М1.По его словам, в добавление к 500 миллионам евро, которые Венгрия блокирует почти год, Евросоюз хочет выплатить странам-членам из Европейского фонда мира еще 1,5 миллиарда евро за то оружие, что они поставили Киеву."Позиция Венгрии неизменна. Пока мы не получим гарантий, что Украина не прекратит "охоту на ведьм" против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге. По его словам, ранее по надуманным поводам в список "международных спонсоров войны" Украина включила венгерский банк ОТР, а теперь создает проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter, поскольку эти фирмы не ушли с российского рынка.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Петер Сийярто, НАТО, Россия
В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине

Сийярто: ЕС хочет дать странам-членам организации два млрд евро за оружие Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Венгрия не одобрит выделение двух миллиардов евро из Европейского фонда мира странам-членам ЕС за поставку оружия Украине, пока Киев не даст гарантий, что венгерские предприятия не окажутся снова в списке "международных спонсоров войны", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, в добавление к 500 миллионам евро, которые Венгрия блокирует почти год, Евросоюз хочет выплатить странам-членам из Европейского фонда мира еще 1,5 миллиарда евро за то оружие, что они поставили Киеву.
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"Позиция Венгрии неизменна. Пока мы не получим гарантий, что Украина не прекратит "охоту на ведьм" против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге.
По его словам, ранее по надуманным поводам в список "международных спонсоров войны" Украина включила венгерский банк ОТР, а теперь создает проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter, поскольку эти фирмы не ушли с российского рынка.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаЕвросоюзПетер СийяртоНАТОРоссия
 
 
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