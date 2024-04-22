В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине
Сийярто: ЕС хочет дать странам-членам организации два млрд евро за оружие Киеву
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Венгрия не одобрит выделение двух миллиардов евро из Европейского фонда мира странам-членам ЕС за поставку оружия Украине, пока Киев не даст гарантий, что венгерские предприятия не окажутся снова в списке "международных спонсоров войны", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, в добавление к 500 миллионам евро, которые Венгрия блокирует почти год, Евросоюз хочет выплатить странам-членам из Европейского фонда мира еще 1,5 миллиарда евро за то оружие, что они поставили Киеву.
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"Позиция Венгрии неизменна. Пока мы не получим гарантий, что Украина не прекратит "охоту на ведьм" против венгерских предприятий, мы не согласимся на такое предложение", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге.
По его словам, ранее по надуманным поводам в список "международных спонсоров войны" Украина включила венгерский банк ОТР, а теперь создает проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter, поскольку эти фирмы не ушли с российского рынка.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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