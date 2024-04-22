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Дуда сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.04.2024
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22:13 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/duda-1941642480.html
Дуда сделал дерзкое заявление о России
Дуда сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.04.2024
Дуда сделал дерзкое заявление о России
Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:13
2024-04-22T22:13
в мире
россия
анджей дуда
дмитрий песков
польша
калининградская область
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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками", - сказал Дуда журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html
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в мире, россия, анджей дуда, дмитрий песков, польша, калининградская область
В мире, Россия, Анджей Дуда, Дмитрий Песков, Польша, Калининградская область
Дуда сделал дерзкое заявление о России

Дуда голословно утверждает, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
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"Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками", - сказал Дуда журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
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