https://ria.ru/20240422/duda-1941642480.html

Дуда сделал дерзкое заявление о России

Дуда сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 22.04.2024

Дуда сделал дерзкое заявление о России

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:13

2024-04-22T22:13

2024-04-22T22:13

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дмитрий песков

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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств своих слов. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. "Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками", - сказал Дуда журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html

https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html

россия

польша

калининградская область

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в мире, россия, анджей дуда, дмитрий песков, польша, калининградская область