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Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 22.04.2024
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22:00 22.04.2024 (обновлено: 22:10 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/duda-1941641126.html
Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 22.04.2024
Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском страны вопрос размещения в стране ядерного оружия. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:00
2024-04-22T22:10
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском страны вопрос размещения в стране ядерного оружия. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. "Конечно, я встречусь с господином премьером, так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость", - сказал Дуда. Он отметил, что тема вероятного размещения в Польше американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear sharing не является новой. "Мы уже многократно обсуждали эту тему, я многократно разговаривал на эту тему также и с представителями нашего самого большого союзника – с президентами США. Nuclear sharing, как определенная идея и определенный способ создания зоны безопасности, реализуется Соединенными Штатами в рамках Североатлантического союза. В рамках Nuclear sharing ядерное оружие размещается хотя бы в европейских странах НАТО, по крайней мере некоторых", - сказал польский президент. "Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html
https://ria.ru/20240422/duda-1941434768.html
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в мире, польша, россия, сша, анджей дуда, дональд туск, дмитрий песков, нато
В мире, Польша, Россия, США, Анджей Дуда, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО
Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше

Дуда заявил, что готов обсудить с Туском размещение ядерного оружия в Польше

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском страны вопрос размещения в стране ядерного оружия.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие
Вчера, 09:32
"Конечно, я встречусь с господином премьером, так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость", - сказал Дуда.
Он отметил, что тема вероятного размещения в Польше американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear sharing не является новой. "Мы уже многократно обсуждали эту тему, я многократно разговаривал на эту тему также и с представителями нашего самого большого союзника – с президентами США. Nuclear sharing, как определенная идея и определенный способ создания зоны безопасности, реализуется Соединенными Штатами в рамках Североатлантического союза. В рамках Nuclear sharing ядерное оружие размещается хотя бы в европейских странах НАТО, по крайней мере некоторых", - сказал польский президент.
"Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Дуда раскритиковал премьера Польши за слова о предвоенном состоянии страны
Вчера, 09:53
 
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