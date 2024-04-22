https://ria.ru/20240422/duda-1941641126.html

Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше

Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 22.04.2024

Дуда заявил, что готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском страны вопрос размещения в стране ядерного оружия. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:00

2024-04-22T22:00

2024-04-22T22:10

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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском страны вопрос размещения в стране ядерного оружия. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. "Конечно, я встречусь с господином премьером, так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость", - сказал Дуда. Он отметил, что тема вероятного размещения в Польше американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear sharing не является новой. "Мы уже многократно обсуждали эту тему, я многократно разговаривал на эту тему также и с представителями нашего самого большого союзника – с президентами США. Nuclear sharing, как определенная идея и определенный способ создания зоны безопасности, реализуется Соединенными Штатами в рамках Североатлантического союза. В рамках Nuclear sharing ядерное оружие размещается хотя бы в европейских странах НАТО, по крайней мере некоторых", - сказал польский президент. "Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html

https://ria.ru/20240422/duda-1941434768.html

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