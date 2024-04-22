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Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 22.04.2024
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21:33 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/duda-1941637690.html
Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия
Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 22.04.2024
Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия
Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:33
2024-04-22T21:33
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. "Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", - сказал Дуда отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше. При этом он отметил, что переговоры на эту тему ведутся. "Конечно, ведутся переговоры. Мы вспоминаем эту тему, а иногда случается, что наши партнеры из США или с запада Европы тоже поднимают эту тему", - сказал польский президент. "Но мы являемся частью североатлантического союза на протяжении 25 лет и мы открыты для этих разговоров", - заключил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240212/oruzhie-1926852433.html
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в мире, польша, россия, сша, анджей дуда, дональд туск, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, США, Анджей Дуда, Дональд Туск, Дмитрий Песков
Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

Дуда: никаких решений на тему размещения ядерного оружия в Польше еще не принято

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
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"Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", - сказал Дуда отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше.
При этом он отметил, что переговоры на эту тему ведутся. "Конечно, ведутся переговоры. Мы вспоминаем эту тему, а иногда случается, что наши партнеры из США или с запада Европы тоже поднимают эту тему", - сказал польский президент.
"Но мы являемся частью североатлантического союза на протяжении 25 лет и мы открыты для этих разговоров", - заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
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