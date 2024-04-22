https://ria.ru/20240422/duda-1941437989.html

Президент Польши призвал не вводить евро в стране

Президент Польши призвал не вводить евро в стране - РИА Новости, 22.04.2024

Президент Польши призвал не вводить евро в стране

Польша не должна вводить евро, так как в еврозоне слишком много проблем, заявил в интервью изданию Fakt президент страны Анджей Дуда. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:06

2024-04-22T10:06

2024-04-22T10:07

в мире

польша

венгрия

чехия

анджей дуда

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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Польша не должна вводить евро, так как в еврозоне слишком много проблем, заявил в интервью изданию Fakt президент страны Анджей Дуда. "У нас есть польский злотый, наша национальная валюта вписана в нашу конституцию, которая также гарантирует нам определенную подушку финансовой и валютной безопасности. Она также дает нам независимость и возможность действовать в кризисных ситуациях. Проблемы зоны евро нам сегодня не нужны", - сказал польский президент. Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, Венгрия и Чехия.

https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html

польша

венгрия

чехия

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в мире, польша, венгрия, чехия, анджей дуда