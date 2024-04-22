https://ria.ru/20240422/duda-1941434768.html

Дуда раскритиковал премьера Польши за слова о предвоенном состоянии страны

Дуда раскритиковал премьера Польши за слова о предвоенном состоянии страны - РИА Новости, 22.04.2024

Дуда раскритиковал премьера Польши за слова о предвоенном состоянии страны

Польша не находится в предвоенном состоянии, так как ответственно реализует политику сдерживания, заявил в интервью изданию Fakt президент страны Анджей Дуда,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:53

2024-04-22T09:53

2024-04-22T10:10

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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Польша не находится в предвоенном состоянии, так как ответственно реализует политику сдерживания, заявил в интервью изданию Fakt президент страны Анджей Дуда, комментируя заявление премьер-министра республики Дональда Туска. Ранее Туск выразил мнение, что Европа переживает предвоенную эпоху и случиться может все что угодно, в любой момент. "Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания", - сказал Дуда. По его мнению, именно так США и Запад предотвратили начало войны во время холодной войны. "Она была холодной именно потому, что на Западе было полно ракет и в советской России тоже было много ракет, но поскольку все видели, что эти ракеты были с обеих сторон, никто не осмеливался ни на кого нападать", - отметил он. "Сегодня Россия, которая, к сожалению, возродила имперские амбиции, должна увидеть, что Запад, в том числе и мы, силен", - заявил он, подчеркнув, что Польша "вооружилась ракетами и стволами самых современных танков", "способна защититься от любого нападения" и "отразит любую атаку с большими потерями для нападающего". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240422/shenderyuk-zhidkov-1941427357.html

https://ria.ru/20240419/polsha-1941136159.html

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россия, анджей дуда, дональд туск, владимир путин, польша, европа, нато