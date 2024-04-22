https://ria.ru/20240422/dtp-1941574746.html

На северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин

На северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин - РИА Новости, 22.04.2024

На северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин

Сразу шесть автомашин, в том числе самосвал, стали участниками ДТП на проспекта Мира на северо-востоке Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:27

2024-04-22T17:27

2024-04-22T17:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сразу шесть автомашин, в том числе самосвал, стали участниками ДТП на проспекта Мира на северо-востоке Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее департамент транспорта столицы сообщил в Telegram-канале, что на дублере проспекта Мира в районе дом 91, корпус 1 произошло ДТП с участием нескольких машин. На месте работают оперативные службы города. "Возле дома 78 столкнулись шесть автомобилей вместе с самосвалом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

москва

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2024

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происшествия, москва