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В Кузбассе пьяный водитель наехал на пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 22.04.2024
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13:13 22.04.2024 (обновлено: 14:02 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/dtp-1941496705.html
В Кузбассе пьяный водитель наехал на пешеходов, есть погибшие
В Кузбассе пьяный водитель наехал на пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 22.04.2024
В Кузбассе пьяный водитель наехал на пешеходов, есть погибшие
Пьяный водитель наехал на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области, два человека погибли, один травмирован, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:13
2024-04-22T14:02
происшествия
кемеровская область
россия
таштагольский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 22 апр – РИА Новости. Пьяный водитель наехал на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области, два человека погибли, один травмирован, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области подозревают 38-летнего жителя Таштагольского района в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). "По версии следствия, ранним утром 21 апреля 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем. На одной из автодорог пгт Шерегеш водитель совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате… 23-летний парень получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, его смерть наступила на месте происшествия. Еще двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степень тяжести доставлены в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время от полученных травм наступила смерть второго 23-летнего парня. Состояние третьего 23-летнего молодого человека оценивается как тяжелое", – сообщает ведомство. Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что на момент дорожно-транспортного происшествия фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. "Следователем СК России мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела будет назначен комплекс судебных экспертиз, в числе которых геномная по изъятым с места происшествия объектам. Для выяснения всех обстоятельств ДТП будет проведена автотехническая экспертиза.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html
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кемеровская область
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60
происшествия, кемеровская область, россия, таштагольский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Таштагольский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе пьяный водитель наехал на пешеходов, есть погибшие

В поселке Шерегеш пьяный водитель наехал на пешеходов, два человека погибли

© СУСК РФ по Кемеровской областиПоследствия наезда на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. 22 апреля 2024
Последствия наезда на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. 22 апреля 2024
© СУСК РФ по Кемеровской области
Последствия наезда на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. 22 апреля 2024
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КЕМЕРОВО, 22 апр – РИА Новости. Пьяный водитель наехал на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области, два человека погибли, один травмирован, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области подозревают 38-летнего жителя Таштагольского района в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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"По версии следствия, ранним утром 21 апреля 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем. На одной из автодорог пгт Шерегеш водитель совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате… 23-летний парень получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, его смерть наступила на месте происшествия. Еще двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степень тяжести доставлены в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время от полученных травм наступила смерть второго 23-летнего парня. Состояние третьего 23-летнего молодого человека оценивается как тяжелое", – сообщает ведомство.
Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что на момент дорожно-транспортного происшествия фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.
«
"Следователем СК России мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении.
Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела будет назначен комплекс судебных экспертиз, в числе которых геномная по изъятым с места происшествия объектам. Для выяснения всех обстоятельств ДТП будет проведена автотехническая экспертиза.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияТаштагольский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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