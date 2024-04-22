В Кузбассе пьяный водитель наехал на пешеходов, есть погибшие
В поселке Шерегеш пьяный водитель наехал на пешеходов, два человека погибли
© СУСК РФ по Кемеровской областиПоследствия наезда на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. 22 апреля 2024
© СУСК РФ по Кемеровской области
Последствия наезда на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. 22 апреля 2024
КЕМЕРОВО, 22 апр – РИА Новости. Пьяный водитель наехал на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области, два человека погибли, один травмирован, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области подозревают 38-летнего жителя Таштагольского района в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка
22 марта, 01:31
"По версии следствия, ранним утром 21 апреля 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем. На одной из автодорог пгт Шерегеш водитель совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате… 23-летний парень получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, его смерть наступила на месте происшествия. Еще двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степень тяжести доставлены в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время от полученных травм наступила смерть второго 23-летнего парня. Состояние третьего 23-летнего молодого человека оценивается как тяжелое", – сообщает ведомство.
Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что на момент дорожно-транспортного происшествия фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.
«
"Следователем СК России мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении.
Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела будет назначен комплекс судебных экспертиз, в числе которых геномная по изъятым с места происшествия объектам. Для выяснения всех обстоятельств ДТП будет проведена автотехническая экспертиза.
В Кемерово иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
25 января, 15:51