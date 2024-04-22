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В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 22.04.2024
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12:35 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/dtp-1941484016.html
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 22.04.2024
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов
Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:35
2024-04-22T12:35
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ночью 22 апреля вблизи дома №152 на шоссе Космонавтов автомобиль BMW сбил двух пешеходов. Люди получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте. "По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В группе "ЧП Пермь. Новости" в соцсети "Вконтакте" пользователи указывают, что тела погибших находились между двумя пешеходными переходами напротив здания клинической больницы имени Тверье.
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов

В Перми автомобиль BMW насмерть сбил двух пешеходов

© Фото : Госавтоинспекция Пермского края/TelegramМесто происшествия, где иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми
Место происшествия, где иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Госавтоинспекция Пермского края/Telegram
Место происшествия, где иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, ночью 22 апреля вблизи дома №152 на шоссе Космонавтов автомобиль BMW сбил двух пешеходов. Люди получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте.
"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В группе "ЧП Пермь. Новости" в соцсети "Вконтакте" пользователи указывают, что тела погибших находились между двумя пешеходными переходами напротив здания клинической больницы имени Тверье.
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