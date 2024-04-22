https://ria.ru/20240422/dtp-1941484016.html

В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов

В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 22.04.2024

В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов

Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:35

2024-04-22T12:35

2024-04-22T12:35

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ночью 22 апреля вблизи дома №152 на шоссе Космонавтов автомобиль BMW сбил двух пешеходов. Люди получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте. "По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В группе "ЧП Пермь. Новости" в соцсети "Вконтакте" пользователи указывают, что тела погибших находились между двумя пешеходными переходами напротив здания клинической больницы имени Тверье.

https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

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происшествия, пермь