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В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 22.04.2024
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов
Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:35
2024-04-22T12:35
2024-04-22T12:35
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ночью 22 апреля вблизи дома №152 на шоссе Космонавтов автомобиль BMW сбил двух пешеходов. Люди получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте. "По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В группе "ЧП Пермь. Новости" в соцсети "Вконтакте" пользователи указывают, что тела погибших находились между двумя пешеходными переходами напротив здания клинической больницы имени Тверье.
https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html
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происшествия, пермь
В Перми иномарка насмерть сбила двух пешеходов
В Перми автомобиль BMW насмерть сбил двух пешеходов
ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости.
Иномарка сбила двух пешеходов на шоссе Космонавтов в Перми, пострадавшие скончались на месте, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция в Telegram-канале
.
По данным ведомства, ночью 22 апреля вблизи дома №152 на шоссе Космонавтов автомобиль BMW сбил двух пешеходов. Люди получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте.
"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В группе "ЧП Пермь. Новости" в соцсети "Вконтакте" пользователи указывают, что тела погибших находились между двумя пешеходными переходами напротив здания клинической больницы имени Тверье.