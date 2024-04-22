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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 22.04.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:16
2024-04-22T15:16
2024-04-22T15:16
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится сообщении. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
кировский район
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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
ВСУ атаковали Кировский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе