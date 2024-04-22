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Курс доллара поднялся до 93,27 рубля

Курс доллара поднялся до 93,27 рубля - РИА Новости, 22.04.2024

Курс доллара поднялся до 93,27 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом, юанем и евро: американская валюта дорожает до 93,27 рубля, китайская торгуется по 12,86 рубля,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T07:04

2024-04-22T07:04

2024-04-22T07:18

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом, юанем и евро: американская валюта дорожает до 93,27 рубля, китайская торгуется по 12,86 рубля, европейская - до 99,46 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 12 копеек, до 93,27 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,86 рубля, евро - на 7 копеек, до 99,46 рубля.

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2024

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экономика, московская биржа, россия