Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Горловке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ВСУ с 7.50 по 10.55 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 17 снарядов калибром 155 миллиметров, среди них шесть - кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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10 ноября 2023, 17:59