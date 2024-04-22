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Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/dnr-1941466150.html
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:37
2024-04-22T11:37
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ с 7.50 по 10.55 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 17 снарядов калибром 155 миллиметров, среди них шесть - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, ВСУ с 7.50 по 10.55 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 17 снарядов калибром 155 миллиметров, среди них шесть - кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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