https://ria.ru/20240422/dengi-1941430524.html

В Госдуме рассказали, куда пойдут выделенные Украине деньги

В Госдуме рассказали, куда пойдут выделенные Украине деньги - РИА Новости, 22.04.2024

В Госдуме рассказали, куда пойдут выделенные Украине деньги

Большая часть из выделенных Украине почти 61 миллиарда долларов пойдет американскому военно-промышленному комплексу, для США это круговорот денег в собственном... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:39

2024-04-22T09:39

2024-04-22T09:43

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большая часть из выделенных Украине почти 61 миллиарда долларов пойдет американскому военно-промышленному комплексу, для США это круговорот денег в собственном кармане, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "Большая часть выделенных в этот раз средств пойдет американскому военно-промышленному комплексу для закупки оружия в арсенал США. Киеву выделят малую долю анонсированных денег для приобретения военной техники у Штатов. То есть, по сути для США это круговорот денег в собственном кармане", - сказал Говырин. По его словам, военный бюджет Украины был полностью разворован, за три месяца украинские чиновники и аффилированные с ними лица украли больше, чем удалось выпросить у Байдена. "Дяденька, где Маск и где ты? Сегодня есть оружие и кредиты, а завтра вы же - украинские чиновники уже цепляетесь за шасси последнего американского борта, взлетающего из Киева. Кстати, немногие представители из США, как Илон Маск, открыто готовы признать, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал", - отметил депутат, комментируя заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который упрекнул американского миллиардера Илона Маска в "отсутствии логики" в вопросе украинского конфликта. По мнению Говырина, в офисе Зеленского вновь восторжествовала вопиюще простая логика - повоевать чужим оружием в кредит, а остальные выделенные средства будут разворованы как и весь украинский бюджет из-за осознания скорого поражения. В воскресенье Маск прокомментировал решение конгресса США выделить Киеву 61 миллиард долларов в качестве помощи, заявив, что такой подход ведет к "вечной войне", а стратегии выхода из конфликта не наблюдается.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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