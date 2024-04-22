https://ria.ru/20240422/delo-1941422379.html

В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли

В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли - РИА Новости, 22.04.2024

В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли

Неизвестный напал на наряд полиции в Карачаевске, двое погибли, еще один пострадал, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:53

2024-04-22T08:53

2024-04-22T11:51

происшествия

карачаевск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Неизвестный напал на наряд полиции в Карачаевске, двое погибли, еще один пострадал, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета Карачаево-Черкесской Республики."Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему", — говорится в релизе.Двое полицейских скончались на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу.Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, нападавшего ищут. В республике ввели план "Сирена".

https://ria.ru/20240420/draka-1941231330.html

карачаевск

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Видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии МВД Карачаево-Черкесии опубликовало видео с места нападения на полицейских. Преступников до сих пор ищут. 2024-04-22T08:53 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, карачаевск, следственный комитет россии (ск рф)