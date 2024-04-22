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В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли - РИА Новости, 22.04.2024
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08:53 22.04.2024 (обновлено: 11:51 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/delo-1941422379.html
В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли
В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли - РИА Новости, 22.04.2024
В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли
Неизвестный напал на наряд полиции в Карачаевске, двое погибли, еще один пострадал, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:53
2024-04-22T11:51
происшествия
карачаевск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Неизвестный напал на наряд полиции в Карачаевске, двое погибли, еще один пострадал, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета Карачаево-Черкесской Республики."Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему", — говорится в релизе.Двое полицейских скончались на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу.Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, нападавшего ищут. В республике ввели план "Сирена".
https://ria.ru/20240420/draka-1941231330.html
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Видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии
МВД Карачаево-Черкесии опубликовало видео с места нападения на полицейских. Преступников до сих пор ищут.
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происшествия, карачаевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карачаевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карачаевске напали на сотрудников полиции, двое погибли

В Карачаевске возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников полиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Неизвестный напал на наряд полиции в Карачаевске, двое погибли, еще один пострадал, сообщил в Telegram-канале главк Следственного комитета Карачаево-Черкесской Республики.
"Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему", — говорится в релизе.
Двое полицейских скончались на месте, третьего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное ношение и хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов".
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, нападавшего ищут. В республике ввели план "Сирена".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Подмосковье женщина ударила полицейского
20 апреля, 14:31
 
ПроисшествияКарачаевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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