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Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей - РИА Новости, 22.04.2024
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Туризм
 
08:41 22.04.2024 (обновлено: 08:43 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/delfiny-1941421651.html
Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей
Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей - РИА Новости, 22.04.2024
Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей
Директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что летом в Сочи у дельфинов появляются новые проблемы – капитаны яхт и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:41
2024-04-22T08:43
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СОЧИ, 22 апр – РИА Новости. Директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что летом в Сочи у дельфинов появляются новые проблемы – капитаны яхт и катеров, оказывающие морские прогулки в порту курорта и пренебрегающие безопасностью млекопитающих ради развлечения отдыхающих, врезаются в стаи на полном ходу, преследуют их семьи с детенышами и прикармливают, что является опасным. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, промоутеры, которые предлагают услуги морских прогулок у сочинского порта, обещают туристам показать в море не только городские пейзажи, но и дельфинов. Как отмечает Белей, демонстрация жизни морских обитателей естественной среде – нормальное явление, если соблюдать определенные правила, ими же и пренебрегают некоторые капитаны. "В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей - многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море - это правда замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море - это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам", - сказала Белей. Она пояснила, что капитаны, минуя правила поведения в открытом море, маневрируют на яхтах без соблюдения безопасности для дельфинов. "Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно и может привести к очень печальным последствиям - малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между двумя и, тем более, большим количеством лодок. Нельзя прикармливать - это может поменять пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели", - предупредила Белей. В начале апреля текущего года центр "Дельфа" также сообщал о массовой гибели дельфинов в Краснодарском крае. За неделю в акватории региона погибли более сотни млекопитающих. Гибель дельфинов ученые и волонтеры связывают с рыболовными сетями, куда попадают морские обитатели, травмируются, причиной смерти становятся в том числе инфекционные заболевания. Научно-экологический центр "Дельфа" - единственный в Краснодарском крае, где занимаются спасением и реабилитации дельфинов. Базируется центр на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html
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новости - туризм, краснодарский край, общество, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Общество, Сочи
Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей

В центре "Дельфа" сообщили о проблемах из-за яхт, устраивающих морские прогулки

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Дельфины. Архивное фото
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СОЧИ, 22 апр – РИА Новости. Директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что летом в Сочи у дельфинов появляются новые проблемы – капитаны яхт и катеров, оказывающие морские прогулки в порту курорта и пренебрегающие безопасностью млекопитающих ради развлечения отдыхающих, врезаются в стаи на полном ходу, преследуют их семьи с детенышами и прикармливают, что является опасным.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, промоутеры, которые предлагают услуги морских прогулок у сочинского порта, обещают туристам показать в море не только городские пейзажи, но и дельфинов. Как отмечает Белей, демонстрация жизни морских обитателей естественной среде – нормальное явление, если соблюдать определенные правила, ими же и пренебрегают некоторые капитаны.
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"В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей - многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море - это правда замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море - это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам", - сказала Белей.
Она пояснила, что капитаны, минуя правила поведения в открытом море, маневрируют на яхтах без соблюдения безопасности для дельфинов. "Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно и может привести к очень печальным последствиям - малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между двумя и, тем более, большим количеством лодок. Нельзя прикармливать - это может поменять пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели", - предупредила Белей.
В начале апреля текущего года центр "Дельфа" также сообщал о массовой гибели дельфинов в Краснодарском крае. За неделю в акватории региона погибли более сотни млекопитающих. Гибель дельфинов ученые и волонтеры связывают с рыболовными сетями, куда попадают морские обитатели, травмируются, причиной смерти становятся в том числе инфекционные заболевания.
Научно-экологический центр "Дельфа" - единственный в Краснодарском крае, где занимаются спасением и реабилитации дельфинов. Базируется центр на федеральной территории Сириус.
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