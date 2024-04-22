https://ria.ru/20240422/delfiny-1941421651.html

Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей

Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей - РИА Новости, 22.04.2024

Эксперт рассказала, какие проблемы возникают у дельфинов в Сочи из-за людей

Директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что летом в Сочи у дельфинов появляются новые проблемы – капитаны яхт и... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:41

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СОЧИ, 22 апр – РИА Новости. Директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей рассказала РИА Новости, что летом в Сочи у дельфинов появляются новые проблемы – капитаны яхт и катеров, оказывающие морские прогулки в порту курорта и пренебрегающие безопасностью млекопитающих ради развлечения отдыхающих, врезаются в стаи на полном ходу, преследуют их семьи с детенышами и прикармливают, что является опасным. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, промоутеры, которые предлагают услуги морских прогулок у сочинского порта, обещают туристам показать в море не только городские пейзажи, но и дельфинов. Как отмечает Белей, демонстрация жизни морских обитателей естественной среде – нормальное явление, если соблюдать определенные правила, ими же и пренебрегают некоторые капитаны. "В летний сезон у китообразных появятся новые проблемы из-за людей - многочисленные морские прогулки для встреч с дельфинами. Наблюдать за дельфинами в море - это правда замечательная альтернатива походу в дельфинарий. В условиях неволи китообразным нельзя создать условия, соответствующие даже их базовым биологическим потребностям. Поэтому там они обречены на пожизненные страдания. Открытое море - это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам", - сказала Белей. Она пояснила, что капитаны, минуя правила поведения в открытом море, маневрируют на яхтах без соблюдения безопасности для дельфинов. "Есть ответственные капитаны, кто очень бережно относится к китообразным и их личным границам. А есть те, кто совершенно не задумывается о том, какой вред они причиняют, врезаясь в стаю на полном ходу, преследуя семью или маму с детенышем. Все это травмоопасно и может привести к очень печальным последствиям - малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между двумя и, тем более, большим количеством лодок. Нельзя прикармливать - это может поменять пищевое поведение диких дельфинов и привести к их скорой гибели", - предупредила Белей. В начале апреля текущего года центр "Дельфа" также сообщал о массовой гибели дельфинов в Краснодарском крае. За неделю в акватории региона погибли более сотни млекопитающих. Гибель дельфинов ученые и волонтеры связывают с рыболовными сетями, куда попадают морские обитатели, травмируются, причиной смерти становятся в том числе инфекционные заболевания. Научно-экологический центр "Дельфа" - единственный в Краснодарском крае, где занимаются спасением и реабилитации дельфинов. Базируется центр на федеральной территории Сириус.

https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, краснодарский край, общество, сочи