https://ria.ru/20240422/debosh-1941566357.html
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке - РИА Новости, 22.04.2024
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке
Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:53
2024-04-22T16:53
2024-04-22T17:17
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное управление МВД по региону. По данным управления, инцидент произошел 20 апреля. В дежурную часть полиции в Воронеже поступило сообщение, что в супермаркете на улице Космонавтов неизвестный ранил посетителя магазина. "Сотрудники следственно-оперативной группы… установили, что в вечернее время в помещении супермаркета посетитель вел себя агрессивно по отношению к продавцам. За сотрудников магазина заступился один из покупателей. Между мужчинами началась драка, в ходе которой 39-летнему воронежцу второй оппонент нанес удар ножом в область живота", - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали. Напавшего задержали на месте происшествия. Им оказался 19-летний местный житель, отмечает управление. "В ходе проведения проверочных мероприятий также установлено, что задержанный причастен к совершению мелкого хулиганства. В этот же день, находясь в салоне маршрутного такси, он устроил дебош и вел себя вызывающе", - подчеркнули в МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
https://ria.ru/20240406/debosh-1938309559.html
https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке
Житель Воронежа устроил дебош в маршрутке и ранил ножом посетителя супермаркета
РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости.
Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное управление
МВД по региону.
По данным управления, инцидент произошел 20 апреля. В дежурную часть полиции в Воронеже поступило сообщение, что в супермаркете на улице Космонавтов неизвестный ранил посетителя магазина.
"Сотрудники следственно-оперативной группы… установили, что в вечернее время в помещении супермаркета посетитель вел себя агрессивно по отношению к продавцам. За сотрудников магазина заступился один из покупателей. Между мужчинами началась драка, в ходе которой 39-летнему воронежцу второй оппонент нанес удар ножом в область живота", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Напавшего задержали на месте происшествия. Им оказался 19-летний местный житель, отмечает управление.
"В ходе проведения проверочных мероприятий также установлено, что задержанный причастен к совершению мелкого хулиганства. В этот же день, находясь в салоне маршрутного такси, он устроил дебош и вел себя вызывающе", - подчеркнули в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.