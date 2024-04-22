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В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке - РИА Новости, 22.04.2024
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16:53 22.04.2024 (обновлено: 17:17 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/debosh-1941566357.html
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке - РИА Новости, 22.04.2024
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке
Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:53
2024-04-22T17:17
происшествия
воронеж
россия
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное управление МВД по региону. По данным управления, инцидент произошел 20 апреля. В дежурную часть полиции в Воронеже поступило сообщение, что в супермаркете на улице Космонавтов неизвестный ранил посетителя магазина. "Сотрудники следственно-оперативной группы… установили, что в вечернее время в помещении супермаркета посетитель вел себя агрессивно по отношению к продавцам. За сотрудников магазина заступился один из покупателей. Между мужчинами началась драка, в ходе которой 39-летнему воронежцу второй оппонент нанес удар ножом в область живота", - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали. Напавшего задержали на месте происшествия. Им оказался 19-летний местный житель, отмечает управление. "В ходе проведения проверочных мероприятий также установлено, что задержанный причастен к совершению мелкого хулиганства. В этот же день, находясь в салоне маршрутного такси, он устроил дебош и вел себя вызывающе", - подчеркнули в МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
https://ria.ru/20240406/debosh-1938309559.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке

Житель Воронежа устроил дебош в маршрутке и ранил ножом посетителя супермаркета

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное управление МВД по региону.
По данным управления, инцидент произошел 20 апреля. В дежурную часть полиции в Воронеже поступило сообщение, что в супермаркете на улице Космонавтов неизвестный ранил посетителя магазина.
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"Сотрудники следственно-оперативной группы… установили, что в вечернее время в помещении супермаркета посетитель вел себя агрессивно по отношению к продавцам. За сотрудников магазина заступился один из покупателей. Между мужчинами началась драка, в ходе которой 39-летнему воронежцу второй оппонент нанес удар ножом в область живота", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Напавшего задержали на месте происшествия. Им оказался 19-летний местный житель, отмечает управление.
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"В ходе проведения проверочных мероприятий также установлено, что задержанный причастен к совершению мелкого хулиганства. В этот же день, находясь в салоне маршрутного такси, он устроил дебош и вел себя вызывающе", - подчеркнули в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
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