https://ria.ru/20240422/debosh-1941566357.html

В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке

В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке - РИА Новости, 22.04.2024

В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке

Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:53

2024-04-22T16:53

2024-04-22T17:17

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воронеж

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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Воронежа устроил дебош в маршрутке, продолжил вести себя агрессивно в супермаркете, где ранил ножом посетителя, сообщило главное управление МВД по региону. По данным управления, инцидент произошел 20 апреля. В дежурную часть полиции в Воронеже поступило сообщение, что в супермаркете на улице Космонавтов неизвестный ранил посетителя магазина. "Сотрудники следственно-оперативной группы… установили, что в вечернее время в помещении супермаркета посетитель вел себя агрессивно по отношению к продавцам. За сотрудников магазина заступился один из покупателей. Между мужчинами началась драка, в ходе которой 39-летнему воронежцу второй оппонент нанес удар ножом в область живота", - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали. Напавшего задержали на месте происшествия. Им оказался 19-летний местный житель, отмечает управление. "В ходе проведения проверочных мероприятий также установлено, что задержанный причастен к совершению мелкого хулиганства. В этот же день, находясь в салоне маршрутного такси, он устроил дебош и вел себя вызывающе", - подчеркнули в МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html

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происшествия, воронеж, россия