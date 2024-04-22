https://ria.ru/20240422/chibis-1941428109.html
Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание
Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание - РИА Новости, 22.04.2024
Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал традиционное совещание, которое он лично проводит впервые после нападения на него 4 апреля, со слов... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:29
2024-04-22T09:29
2024-04-22T09:29
мурманская область
североморск
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg
МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал традиционное совещание, которое он лично проводит впервые после нападения на него 4 апреля, со слов благодарности всем, кто его поддерживал, и особенно медикам. "Благодарность тем, кто писал комментарии, передавал через врачей слова поддержки. Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления… Отдельное спасибо врачам Апатитско-Кировской больницы, куда меня оперативно доставили после ранения, и врачам областной больницы, где проходил дальнейшее лечение", - сказал Чибис. Ранее Чибис анонсировал очередную встречу с жителями в Североморске во вторник. Она станет первой после встречи с жителями Апатитов, после которой на губернатора было совершено покушение. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html
мурманская область
североморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2eea47b44658b250da31ef3a458b015c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, североморск, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Североморск, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание
Чибис поблагодарил за поддержку на первом после ранения совещании
МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал традиционное совещание, которое он лично проводит впервые после нападения на него 4 апреля, со слов благодарности всем, кто его поддерживал, и особенно медикам.
«
"Благодарность тем, кто писал комментарии, передавал через врачей слова поддержки. Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления… Отдельное спасибо врачам Апатитско-Кировской больницы, куда меня оперативно доставили после ранения, и врачам областной больницы, где проходил дальнейшее лечение", - сказал Чибис.
Ранее Чибис анонсировал очередную встречу с жителями в Североморске во вторник. Она станет первой после встречи с жителями Апатитов, после которой на губернатора было совершено покушение.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.