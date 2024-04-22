https://ria.ru/20240422/chibis-1941428109.html

Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание

Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание - РИА Новости, 22.04.2024

Мурманский губернатор провел первое после ранения совещание

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал традиционное совещание, которое он лично проводит впервые после нападения на него 4 апреля, со слов... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:29

2024-04-22T09:29

2024-04-22T09:29

мурманская область

североморск

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал традиционное совещание, которое он лично проводит впервые после нападения на него 4 апреля, со слов благодарности всем, кто его поддерживал, и особенно медикам. "Благодарность тем, кто писал комментарии, передавал через врачей слова поддержки. Это очень важно для меня было, стимулирует скорость восстановления… Отдельное спасибо врачам Апатитско-Кировской больницы, куда меня оперативно доставили после ранения, и врачам областной больницы, где проходил дальнейшее лечение", - сказал Чибис. Ранее Чибис анонсировал очередную встречу с жителями в Североморске во вторник. Она станет первой после встречи с жителями Апатитов, после которой на губернатора было совершено покушение. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html

мурманская область

североморск

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мурманская область, североморск, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса