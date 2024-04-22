https://ria.ru/20240422/chekhiya-1941651317.html

СМИ: Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов

СМИ: Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов

Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выдвинула предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:41

2024-04-22T23:41

2024-04-22T23:42

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евросоюз

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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник выдвинула предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, в которой дипломаты аккредитованы, сообщило издание Novinky со ссылкой на дипломатические источники. "Евросоюз сейчас работает над 14-м пакетом санкций против России, который, вероятно, будет создан только после июньских выборов в Европарламент. Прага хотела бы ввести в состав пакета меры, ограничивающие передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, в которой они непосредственно аккредитованы. Как ранее заявил глава чешского МИД Ян Липавский, значительная часть шпионской деятельности происходит под дипломатическим прикрытием, что является "общеизвестным фактом", - написало издание. В своем предложении Чехия настаивает на требовании от российских дипломатов получения виз и видов на жительство, которые позволяют передвигаться только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне. По мнению Праги, ЕС должен принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать или связать с ложной личностью. Чешские дипломаты сейчас ищут поддержку для своего предложения у коллег из других государств-членов ЕС. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее сообщил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем и при этом сам готов испытывать негативные последствия от этого.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

https://ria.ru/20240205/evrosoyuz-1925417773.html

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в мире, россия, чехия, прага, ян липавский, дмитрий песков, евросоюз, европарламент, шенгенская зона