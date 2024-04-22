https://ria.ru/20240422/chechnya-1941603681.html

В Чечне появится еще один город

В Чечне появится еще один город - РИА Новости, 22.04.2024

В Чечне появится еще один город

Станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:00

2024-04-22T19:00

2024-04-22T19:03

рамзан кадыров

политика

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города", - написал Кадыров. По мнению главы региона, это даст возможность решать возникающие вопросы местного назначения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность. "И таких положительных моментов много", - добавил он.

https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, политика, магомед даудов, чеченская республика (чечня)