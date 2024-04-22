Рейтинг@Mail.ru
В Чечне появится еще один город - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 22.04.2024 (обновлено: 19:03 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/chechnya-1941603681.html
В Чечне появится еще один город
В Чечне появится еще один город - РИА Новости, 22.04.2024
В Чечне появится еще один город
Станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:00
2024-04-22T19:03
рамзан кадыров
политика
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152914/40/1529144093_0:1:1019:574_1920x0_80_0_0_c6364167879134794db73d00f291a48b.png
ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города", - написал Кадыров. По мнению главы региона, это даст возможность решать возникающие вопросы местного назначения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность. "И таких положительных моментов много", - добавил он.
https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152914/40/1529144093_127:0:892:574_1920x0_80_0_0_b46621316fc16c9c2c487b671b8575b7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, политика, магомед даудов, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Политика, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне появится еще один город

Кадыров: станица Шелковская в Чечне приобретет статус города

© РИА НовостиПравославный храм в станице Шелковская в Чечне
Православный храм в станице Шелковская в Чечне - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости
Православный храм в станице Шелковская в Чечне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города", - написал Кадыров.
По мнению главы региона, это даст возможность решать возникающие вопросы местного назначения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность. "И таких положительных моментов много", - добавил он.

Станица Шелковская является административным центром Шелковского района. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации, он является самым крупным районом Чечни. Всего сейчас в регионе восемь городов - это Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.

Город Ойсхара в Чечне
В Чечне появился новый город
1 января, 19:36
 
Рамзан КадыровПолитикаМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала