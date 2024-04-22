В Чечне появится еще один город
Кадыров: станица Шелковская в Чечне приобретет статус города
Православный храм в станице Шелковская в Чечне. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города", - написал Кадыров.
По мнению главы региона, это даст возможность решать возникающие вопросы местного назначения, развивать производства, повысить инвестиционную привлекательность. "И таких положительных моментов много", - добавил он.
Станица Шелковская является административным центром Шелковского района. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации, он является самым крупным районом Чечни. Всего сейчас в регионе восемь городов - это Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.
В Чечне появился новый город
1 января, 19:36