https://ria.ru/20240422/budanov-1941433704.html

Буданов* сделал тяжелое признание об Украине

Буданов* сделал тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 22.04.2024

Буданов* сделал тяжелое признание об Украине

Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:46

2024-04-22T09:46

2024-04-22T15:20

в мире

украина

россия

донбасс

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

александр сырский

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC."Проблемы с середины мая будут", — сказал он.По словам Буданова, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Украина может потерпеть поражение уже к концу года. А главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий российских войск, которые, по его словам, начали наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды и добиваются тактических успехов.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938427018.html

https://ria.ru/20240311/gur-1932283785.html

украина

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в мире, украина, россия, донбасс, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, александр сырский