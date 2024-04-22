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Буданов* сделал тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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09:46 22.04.2024 (обновлено: 15:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/budanov-1941433704.html
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 22.04.2024
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине
Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:46
2024-04-22T15:20
в мире
украина
россия
донбасс
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC."Проблемы с середины мая будут", — сказал он.По словам Буданова, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Украина может потерпеть поражение уже к концу года. А главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий российских войск, которые, по его словам, начали наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды и добиваются тактических успехов.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938427018.html
https://ria.ru/20240311/gur-1932283785.html
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в мире, украина, россия, донбасс, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, александр сырский
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине

Глава ГУР Буданов спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC.
"Проблемы с середины мая будут", — сказал он.
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По словам Буданова, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.
На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Украина может потерпеть поражение уже к концу года. А главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий российских войск, которые, по его словам, начали наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды и добиваются тактических успехов.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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11 марта, 13:20
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияДонбассУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
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