https://ria.ru/20240422/budanov-1941433704.html
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 22.04.2024
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине
Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:46
2024-04-22T09:46
2024-04-22T15:20
в мире
украина
россия
донбасс
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* в интервью BBC."Проблемы с середины мая будут", — сказал он.По словам Буданова, сложности на фронте начнутся, когда российская армия перейдет в крупное наступление в Донбассе. При этом Россия будет применять "комплексный подход", утверждает глава ГУР, но его детали он отказался объяснять.На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Украина может потерпеть поражение уже к концу года. А главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий российских войск, которые, по его словам, начали наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды и добиваются тактических успехов.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938427018.html
https://ria.ru/20240311/gur-1932283785.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:451:2085:2015_1920x0_80_0_0_14463771c50eef679299394da560092e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, александр сырский
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Буданов* сделал тяжелое признание об Украине
Глава ГУР Буданов спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая