Рейтинг@Mail.ru
В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 22.04.2024 (обновлено: 18:48 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/bta-1941596658.html
В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии
В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии - РИА Новости, 22.04.2024
В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии
Власти болгарской Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, в понедельник начались работы по консервации постамента, передает агентство БТА. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:33
2024-04-22T18:48
в мире
городское хозяйство москвы
софия (город)
россия
москва
софия (королева испании)
мария захарова
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915321811_0:204:1920:1284_1920x0_80_0_0_fcf5f90ec265936230e6b2af2a0cb2b1.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти болгарской Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, в понедельник начались работы по консервации постамента, передает агентство БТА. Демонтаж памятника Советской Армии начался 12 декабря 2023 года по решению главы администрации Софийской области Веры Тодевой, которая ссылалась на аварийное состояние монумента. В ходе работ с постамента удалили все скульптурные фигуры. Через неделю суд приостановил демонтаж по ходатайству партии "Возрождение". Демонтаж возобновился, после того, как Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии ввиду отсутствия юридического интереса. В понедельник в рамках выполнения распоряжения главного архитектора Софии с постамента были сняты облицовочные плиты с надписями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения. Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.
https://ria.ru/20231212/pamyatnik-1915423249.html
https://ria.ru/20240325/sofiya-1935618574.html
софия (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915321811_0:176:1920:1616_1920x0_80_0_0_50a325b86733744e02d93c65513c8d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, городское хозяйство москвы, софия (город), россия, москва, софия (королева испании), мария захарова, возрождение, высший арбитражный суд рф
В мире, Городское хозяйство Москвы, София (город), Россия, Москва, София (королева Испании), Мария Захарова, Возрождение, Высший арбитражный суд РФ
В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

БТА: в Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

CC BY-SA 4.0 / Benjamín Núñez González(cropped) / Monumento al ejército rojoПамятник Советской армии в Софии
Памятник Советской армии в Софии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Benjamín Núñez González(cropped) / Monumento al ejército rojo
Памятник Советской армии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти болгарской Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, в понедельник начались работы по консервации постамента, передает агентство БТА.
Демонтаж памятника Советской Армии начался 12 декабря 2023 года по решению главы администрации Софийской области Веры Тодевой, которая ссылалась на аварийное состояние монумента. В ходе работ с постамента удалили все скульптурные фигуры. Через неделю суд приостановил демонтаж по ходатайству партии "Возрождение".
Демонтаж памятника Советской Армии в Софии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Софии начали демонтировать памятник Советской армии, сообщили СМИ
12 декабря 2023, 23:41
Демонтаж возобновился, после того, как Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии ввиду отсутствия юридического интереса.
В понедельник в рамках выполнения распоряжения главного архитектора Софии с постамента были сняты облицовочные плиты с надписями.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.
Подземный зал, обнаруженный под демонтированным памятником Советской армии в центре болгарской столицы Софии - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Болгарии обнаружили подземный зал при демонтаже памятника Советской армии
25 марта, 12:09
 
В миреГородское хозяйство МосквыСофия (город)РоссияМоскваСофия (королева Испании)Мария ЗахароваВозрождениеВысший арбитражный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала