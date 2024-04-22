https://ria.ru/20240422/bta-1941596658.html

В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии - РИА Новости, 22.04.2024

В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Власти болгарской Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, в понедельник начались работы по консервации постамента, передает агентство БТА. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:33

2024-04-22T18:33

2024-04-22T18:48

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти болгарской Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, в понедельник начались работы по консервации постамента, передает агентство БТА. Демонтаж памятника Советской Армии начался 12 декабря 2023 года по решению главы администрации Софийской области Веры Тодевой, которая ссылалась на аварийное состояние монумента. В ходе работ с постамента удалили все скульптурные фигуры. Через неделю суд приостановил демонтаж по ходатайству партии "Возрождение". Демонтаж возобновился, после того, как Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии ввиду отсутствия юридического интереса. В понедельник в рамках выполнения распоряжения главного архитектора Софии с постамента были сняты облицовочные плиты с надписями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения. Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.

https://ria.ru/20231212/pamyatnik-1915423249.html

https://ria.ru/20240325/sofiya-1935618574.html

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