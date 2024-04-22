https://ria.ru/20240422/bezrukov-1941591563.html

Путин наградил Сергея Безрукова орденом

Путин наградил Сергея Безрукова орденом - РИА Новости, 22.04.2024

Путин наградил Сергея Безрукова орденом

Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:07

2024-04-22T18:07

2024-04-22T18:07

культура

новости культуры

россия

сергей безруков

московская область (подмосковье)

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича - художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html

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Кирилл Волков

новости культуры, россия, сергей безруков, московская область (подмосковье), владимир путин