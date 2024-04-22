https://ria.ru/20240422/bezrukov-1941591563.html
Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Путин наградил Сергея Безрукова орденом - РИА Новости, 22.04.2024
Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:07
2024-04-22T18:07
2024-04-22T18:07
культура
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича - художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в документе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, сергей безруков, московская область (подмосковье), владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Сергей Безруков, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"