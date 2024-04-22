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Путин наградил Сергея Безрукова орденом - РИА Новости, 22.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:07 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/bezrukov-1941591563.html
Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Путин наградил Сергея Безрукова орденом - РИА Новости, 22.04.2024
Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:07
2024-04-22T18:07
культура
новости культуры
россия
сергей безруков
московская область (подмосковье)
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича - художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в документе.
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новости культуры, россия, сергей безруков, московская область (подмосковье), владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Сергей Безруков, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Путин наградил Сергея Безрукова орденом

Путин наградил Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера и режиссера Сергея Безрукова орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Безрукова Сергея Витальевича - художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в документе.
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КультураНовости культурыРоссияСергей БезруковМосковская область (Подмосковье)Владимир Путин
 
 
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