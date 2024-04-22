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В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 22.04.2024 (обновлено: 10:04 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/belgiya-1941436607.html
В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине
В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине
Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи министров... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:01
2024-04-22T10:04
в мире
украина
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аджа лябиб
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сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС. "Необходимо ускорить поставки оружия. Бельгия участвует в чешской инициативе, мы уже выделили 200 миллионов евро на эту инициативу, у нас также имеется фонд в размере 1,7 миллиарда евро из налогообложения российских замороженных активов, и я буду выступать за выделение еще нескольких миллионов, поскольку также необходимо вкладываться в реконструкцию, в развитие, но в приоритете, конечно, обеспечение Украины системами ПВО", - сказала она. В конце марта премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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в мире, украина, бельгия, россия, аджа лябиб, александр де кроо, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Аджа Лябиб, Александр де Кроо, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине

Лябиб: Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС.
«
"Необходимо ускорить поставки оружия. Бельгия участвует в чешской инициативе, мы уже выделили 200 миллионов евро на эту инициативу, у нас также имеется фонд в размере 1,7 миллиарда евро из налогообложения российских замороженных активов, и я буду выступать за выделение еще нескольких миллионов, поскольку также необходимо вкладываться в реконструкцию, в развитие, но в приоритете, конечно, обеспечение Украины системами ПВО", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
Вчера, 08:00
В конце марта премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Имеет смысл. Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
21 марта, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияРоссияАджа ЛябибАлександр де КрооСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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