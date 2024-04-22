https://ria.ru/20240422/belgiya-1941436607.html

В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине

В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024

В Бельгии предложили увеличить финансирование помощи Украине

Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи министров... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:01

2024-04-22T10:01

2024-04-22T10:04

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БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Бельгия готова увеличить финансирование на военную помощь Украине, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб перед началом в Люксембурге встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС. "Необходимо ускорить поставки оружия. Бельгия участвует в чешской инициативе, мы уже выделили 200 миллионов евро на эту инициативу, у нас также имеется фонд в размере 1,7 миллиарда евро из налогообложения российских замороженных активов, и я буду выступать за выделение еще нескольких миллионов, поскольку также необходимо вкладываться в реконструкцию, в развитие, но в приоритете, конечно, обеспечение Украины системами ПВО", - сказала она. В конце марта премьер Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html

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в мире, украина, бельгия, россия, аджа лябиб, александр де кроо, сергей лавров, нато, евросоюз