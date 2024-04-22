https://ria.ru/20240422/avdeevka-1941467390.html

Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке

Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 22.04.2024

Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке

Освобождение Авдеевки в ДНР стало реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать, заявил глава Главного управления разведки минобороны... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:39

2024-04-22T11:39

2024-04-22T11:39

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

украина

вооруженные силы украины

кирилл буданов*

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931689806_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_df13de1df071f71461f70b3699326951.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Освобождение Авдеевки в ДНР стало реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать, заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. "У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт. Они это смогли", - сказал Буданов*. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе Би-би-си, отвечая на вопрос, есть ли у российских военных успехи. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html

авдеевка

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, кирилл буданов*, вооруженные силы рф, донецкая народная республика