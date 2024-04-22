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Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/avdeevka-1941467390.html
Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке
Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке - РИА Новости, 22.04.2024
Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке
Освобождение Авдеевки в ДНР стало реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать, заявил глава Главного управления разведки минобороны... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:39
2024-04-22T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
украина
вооруженные силы украины
кирилл буданов*
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Освобождение Авдеевки в ДНР стало реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать, заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. "У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт. Они это смогли", - сказал Буданов*. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе Би-би-си, отвечая на вопрос, есть ли у российских военных успехи. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html
https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html
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безопасность, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, кирилл буданов*, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Кирилл Буданов*, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Буданов* признал успех российских военных в Авдеевке

Буданов: успех российских военных в Авдеевке действительно стоит признать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Освобождение Авдеевки в ДНР стало реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать, заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*.
"У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт. Они это смогли", - сказал Буданов*. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе Би-би-си, отвечая на вопрос, есть ли у российских военных успехи.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка"
20 апреля, 07:05
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
* Внесен в список террористов и экстремистов
Жилые дома, поврежденные в результате обстрелов в освобожденной Авдеевке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Не ответил им — сажают в подвал". С чем столкнулись жители Авдеевки
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКирилл Буданов*Вооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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