https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html

В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном

В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 22.04.2024

В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном

Протестующие около приграничного села Воскепар в Тавушской области Армении попытались помешать разминированию территории, которое проводится в рамках... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:05

2024-04-22T11:05

2024-04-22T12:33

в мире

азербайджан

армения

баку

никол пашинян

шахин мустафаев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Протестующие около приграничного села Воскепар в Тавушской области Армении попытались помешать разминированию территории, которое проводится в рамках делимитации границы, передает онлайн-ресурс 168.am. "Мы требуем прекратить разминирование. Эта страна принадлежит народу, а не Пашиняну", — сказала одна из участниц акции.Собравшиеся попытались подойти к месту проведения работ, но полиция перекрыла им путь, заявив, что обеспечивает их безопасность. В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре села. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку, то начнется война.

https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html

https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html

азербайджан

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баку

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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе