В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном
Протестующие в Тавушской области призвали прекратить разминирование территорий
© Sputnik / Aram Nersesyan Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024
ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Протестующие около приграничного села Воскепар в Тавушской области Армении попытались помешать разминированию территории, которое проводится в рамках делимитации границы, передает онлайн-ресурс 168.am.
"Мы требуем прекратить разминирование. Эта страна принадлежит народу, а не Пашиняну", — сказала одна из участниц акции.
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Собравшиеся попытались подойти к месту проведения работ, но полиция перекрыла им путь, заявив, что обеспечивает их безопасность.
В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.
Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре села. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку, то начнется война.