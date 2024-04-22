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В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 22.04.2024
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11:05 22.04.2024 (обновлено: 12:33 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 22.04.2024
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном
Протестующие около приграничного села Воскепар в Тавушской области Армении попытались помешать разминированию территории, которое проводится в рамках... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:05
2024-04-22T12:33
в мире
азербайджан
армения
баку
никол пашинян
шахин мустафаев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Протестующие около приграничного села Воскепар в Тавушской области Армении попытались помешать разминированию территории, которое проводится в рамках делимитации границы, передает онлайн-ресурс 168.am. "Мы требуем прекратить разминирование. Эта страна принадлежит народу, а не Пашиняну", — сказала одна из участниц акции.Собравшиеся попытались подойти к месту проведения работ, но полиция перекрыла им путь, заявив, что обеспечивает их безопасность. В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре села. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку, то начнется война.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Шахин Мустафаев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном

Протестующие в Тавушской области призвали прекратить разминирование территорий

© Sputnik / Aram Nersesyan Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024
Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Протестующие около приграничного села Воскепар в Тавушской области Армении попытались помешать разминированию территории, которое проводится в рамках делимитации границы, передает онлайн-ресурс 168.am.
"Мы требуем прекратить разминирование. Эта страна принадлежит народу, а не Пашиняну", — сказала одна из участниц акции.
Жители Тавушского района Армении на участке трассы М6 Воскепар-Киранц - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59
Собравшиеся попытались подойти к месту проведения работ, но полиция перекрыла им путь, заявив, что обеспечивает их безопасность.
В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.
Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре села. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку, то начнется война.
Российский пограничник - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян
20 апреля, 12:56
 
В миреАзербайджанАрменияБакуНикол ПашинянШахин МустафаевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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