https://ria.ru/20240422/arest-1941631420.html

Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича

Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024

Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Шохрата Аббасова — шестого фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:00

2024-04-22T21:00

2024-04-22T23:46

происшествия

азербайджан

москва

убийство мужчины на юго-востоке москвы

ростовская область

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Шохрата Аббасова — шестого фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Шохрату Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", — сказал собеседник агентства.Задержанный — родной брат основного фигуранта дела Шахина Аббасова. Как указали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, он избивал погибшего уже после того, как тот получил ножевые ранения.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший умер.Преступника и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Ранее суд арестовал Шахина Аббасова, его отца Низами, дядю Бахтияра и его сына Исахана, а также общего друга Нахида Гусейнова. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве. Еще одного фигуранта дела объявили в розыск.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941600366.html

азербайджан

москва

ростовская область

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происшествия, азербайджан, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, ростовская область