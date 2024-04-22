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Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве москвича
Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024
Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве москвича
Замоскворецкий суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Исахана Аббасова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:43
2024-04-22T20:43
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Исахана Аббасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Аббасову Исахану меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - рассказал собеседник агентства. Исахан – сын ранее арестованного дяди основного фигуранта дела Шахина Аббасова. По данным следствия, Исахан помог Шахину найти автомобиль KIA K5, на котором тот уехал за пределы столичного региона. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал самого Шахина Аббасова, его отца Низами, дядю Бахтияра и друга Нахида Гусейнова. Ещё один фигурант дела объявлен в розыск.
https://ria.ru/20240422/ugrozy-1941551949.html
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происшествия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве москвича
Замоскворецкий суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве москвича
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке Исахана Аббасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Аббасову Исахану меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - рассказал собеседник агентства.
Исахан – сын ранее арестованного дяди основного фигуранта дела Шахина Аббасова. По данным следствия, Исахан помог Шахину найти автомобиль KIA K5, на котором тот уехал за пределы столичного региона.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал самого Шахина Аббасова, его отца Низами, дядю Бахтияра и друга Нахида Гусейнова. Ещё один фигурант дела объявлен в розыск.