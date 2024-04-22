https://ria.ru/20240422/arest-1941595210.html
Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича
Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024
Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича
Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке Низами Аббасова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:26
2024-04-22T18:26
2024-04-22T19:48
происшествия
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азербайджан
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убийство мужчины на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке Низами Аббасова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Низами меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", — огласила решение судья.Задержанный — уроженец Азербайджанской ССР, гражданин России, проживал на улице Краснодарской в Москве, где и произошло убийство. Во время заседания Низами Аббасов с трудом изъяснялся на русском языке и прибегал к помощи переводчика, а на вопрос судьи, как ему удалось сдать экзамен для получения гражданства, внятно ответить не смог. Он сообщил, что был индивидуальным предпринимателем, но более подробно рассказать о своей деятельности у него не получилось.Как заявила следователь со ссылкой на допрос одного из свидетелей, подсудимый способствовал сокрытию преступления, а также пытался связаться с родственниками убитого, чтобы оказать на них давление и избежать уголовной ответственности для сына.Она также уточнила, что гражданство задержанный получил незаконно, а при обыске у него дома обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как официально заработок Низами Аббасова составляет 80 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, у СК есть информация, что он может быть причастен и к другим преступлениям.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший умер.Аббасова и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Суд отправил его под стражу до 18 июня.Всего в деле шесть фигурантов — Шахин Аббасов, его отец Низами, два двоюродных брата, дядя Бахтияр и друг Нахид Гусейнов. Двух последних также поместили под стражу. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240419/abbasov-1941048944.html
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происшествия, москва, азербайджан, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Азербайджан, Россия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича
В Москве арестовали отца главного фигуранта дела об убийстве из-за парковки
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке Низами Аббасова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Низами меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", — огласила решение судья.
Задержанный — уроженец Азербайджанской ССР, гражданин России
, проживал на улице Краснодарской в Москве, где и произошло убийство.
Во время заседания Низами Аббасов с трудом изъяснялся на русском языке и прибегал к помощи переводчика, а на вопрос судьи, как ему удалось сдать экзамен для получения гражданства, внятно ответить не смог. Он сообщил, что был индивидуальным предпринимателем, но более подробно рассказать о своей деятельности у него не получилось.
Как заявила следователь со ссылкой на допрос одного из свидетелей, подсудимый способствовал сокрытию преступления, а также пытался связаться с родственниками убитого, чтобы оказать на них давление и избежать уголовной ответственности для сына.
Она также уточнила, что гражданство задержанный получил незаконно, а при обыске у него дома обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как официально заработок Низами Аббасова составляет 80 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, у СК есть информация, что он может быть причастен и к другим преступлениям.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший умер.
Аббасова и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Суд отправил его под стражу до 18 июня.
Всего в деле шесть фигурантов — Шахин Аббасов, его отец Низами, два двоюродных брата, дядя Бахтияр и друг Нахид Гусейнов. Двух последних также поместили под стражу. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве.