https://ria.ru/20240422/arest-1941595210.html

Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича

Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024

Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве москвича

Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке Низами Аббасова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:26

2024-04-22T18:26

2024-04-22T19:48

происшествия

москва

азербайджан

россия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке Низами Аббасова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Низами меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", — огласила решение судья.Задержанный — уроженец Азербайджанской ССР, гражданин России, проживал на улице Краснодарской в Москве, где и произошло убийство. Во время заседания Низами Аббасов с трудом изъяснялся на русском языке и прибегал к помощи переводчика, а на вопрос судьи, как ему удалось сдать экзамен для получения гражданства, внятно ответить не смог. Он сообщил, что был индивидуальным предпринимателем, но более подробно рассказать о своей деятельности у него не получилось.Как заявила следователь со ссылкой на допрос одного из свидетелей, подсудимый способствовал сокрытию преступления, а также пытался связаться с родственниками убитого, чтобы оказать на них давление и избежать уголовной ответственности для сына.Она также уточнила, что гражданство задержанный получил незаконно, а при обыске у него дома обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как официально заработок Низами Аббасова составляет 80 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, у СК есть информация, что он может быть причастен и к другим преступлениям.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший умер.Аббасова и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Суд отправил его под стражу до 18 июня.Всего в деле шесть фигурантов — Шахин Аббасов, его отец Низами, два двоюродных брата, дядя Бахтияр и друг Нахид Гусейнов. Двух последних также поместили под стражу. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

https://ria.ru/20240419/abbasov-1941048944.html

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