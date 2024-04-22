https://ria.ru/20240422/arest-1941569479.html
Суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве москвича
Суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве москвича - РИА Новости, 22.04.2024
Суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве москвича
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:02
2024-04-22T17:02
2024-04-22T17:33
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
азербайджан
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Бахтияр Аббасов - дядя предполагаемого убийцы Шахина Аббасова и отец другого фигуранта Шахрата Аббасова."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Бахтияру меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласила решение судья."Я причастность свою не признаю. Один человек подрался, убил другого, а я здесь причем? Я был дома. Мне очень жаль этого парня, я не знал, но зачем я здесь нужен. Совета я им не дал после, я их не видел. Я Шахину не звонил, я позвонил своему сыну, спросил его, где ты там, едешь или не едешь, вот и всё", - сказал Аббасов.Следователь по делу заявила, что вина мужчины подтверждается биллингом его телефона, а также крепкими родственными связями Аббасовых.Адвокат Аббасова отметил, что в целом трудно объяснить, как можно обвинить человека в пособничестве убийству, если оно было совершенно незапланированно и из хулиганских побуждений. "Избирать при таких обстоятельствах столь суровую меру пресечения совершенно невозможно", - добавил защитник.Аббасов – уроженец Азербайджанской ССР, получил российское гражданство в 2023 году (следователи говорят, что гражданство было получено незаконно). Проживает в Люблино и неофициально работает водителем, развозя товары с рынка.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941551685.html
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происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Азербайджан
Суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве москвича
Суд арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве москвича на парковке
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве москвича из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бахтияр Аббасов - дядя предполагаемого убийцы Шахина Аббасова и отец другого фигуранта Шахрата Аббасова.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Бахтияру меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня", - огласила решение судья.
"Я причастность свою не признаю. Один человек подрался, убил другого, а я здесь причем? Я был дома. Мне очень жаль этого парня, я не знал, но зачем я здесь нужен. Совета я им не дал после, я их не видел. Я Шахину не звонил, я позвонил своему сыну, спросил его, где ты там, едешь или не едешь, вот и всё", - сказал Аббасов.
Следователь по делу заявила, что вина мужчины подтверждается биллингом его телефона, а также крепкими родственными связями Аббасовых.
Адвокат Аббасова отметил, что в целом трудно объяснить, как можно обвинить человека в пособничестве убийству, если оно было совершенно незапланированно и из хулиганских побуждений. "Избирать при таких обстоятельствах столь суровую меру пресечения совершенно невозможно", - добавил защитник.
Аббасов – уроженец Азербайджанской ССР, получил российское гражданство в 2023 году (следователи говорят, что гражданство было получено незаконно). Проживает в Люблино и неофициально работает водителем, развозя товары с рынка.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.