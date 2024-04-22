https://ria.ru/20240422/arest-1941564120.html

В Милане арестовали 13 тюремных охранников, обвиняемых в пытках

В Милане арестовали 13 тюремных охранников, обвиняемых в пытках - РИА Новости, 22.04.2024

В Милане арестовали 13 тюремных охранников, обвиняемых в пытках

Итальянская полиция в понедельник арестовала 13 тюремных охранников, обвиняемых в нарушениях в отношении заключенных учреждения для несовершеннолетних в Милане, РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:48

2024-04-22T16:48

2024-04-22T17:23

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РИМ, 22 апр - РИА Новости. Итальянская полиция в понедельник арестовала 13 тюремных охранников, обвиняемых в нарушениях в отношении заключенных учреждения для несовершеннолетних в Милане, еще восемь других охранников были отстранены от должности, сообщила газета Sole 24 Ore. Обвинения в отношении сотрудников пенитенциарной полиции касаются "соучастия в преступлении, связанном с применением пыток и с причинением телесных повреждений несовершеннолетним", где отягчающим обстоятельством является злоупотребление положением, и один случай попытки сексуального насилия. Следовали изучили телефонные разговоры и записи с камер внутренней безопасности тюрьмы, а также беседовали с бывшими заключенными, говорится в заявлении полиции. Факты, ставшие объектом расследования, имели место с 2022 года до нынешнего времени. В начале году в национальной ассоциации по защите прав заключенных "Антигона" (Antigone) РИА Новости сообщили, что итальянские тюрьмы испытывают серьезную нехватку финансирования и недостаток места для осужденных. Представитель правозащитников говорил, что в Италии 60600 заключенных на 51 тысячу мест.

https://rsport.ria.ru/20240216/politsiya-1927774039.html

https://ria.ru/20231205/yuvelir-1913773190.html

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