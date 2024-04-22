https://ria.ru/20240422/antara-1941437805.html

В Индонезии не нашли доказательств вмешательства президента в выборы

В Индонезии не нашли доказательств вмешательства президента в выборы - РИА Новости, 22.04.2024

В Индонезии не нашли доказательств вмешательства президента в выборы

Конституционный суд Индонезии не нашел убедительных доказательств по иску проигравших на выборах президента Индонезии кандидатов о предполагаемом вмешательстве... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:05

2024-04-22T10:05

2024-04-22T10:05

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конституционный суд Индонезии не нашел убедительных доказательств по иску проигравших на выборах президента Индонезии кандидатов о предполагаемом вмешательстве президента страны Джоко Видодо в изменение критериев участия в избирательной гонке, передает индонезийское агентство ANTARA.В марте Анис Басведан, занявший второе место на выборах президента Индонезии, подал жалобу в конституционный суд страны с требованием признать недействительными результаты выборов и назначить повторное голосование. Иск поддержал и другой проигравший кандидат, Ганжар Праново. По официальным данным избирательной комиссии, новым президентом Индонезии стал министр обороны страны Прабово Субианто. Он набрал 58,6% голосов, что позволило ему одержать победу за один тур. Инаугурация Субианто должна состояться в октябре. Однако соперники избранного президента по предвыборной гонке заявляют, что его победе способствовал действующий глава страны Джоко Видодо, якобы "продвинувший" кандидатуру своего сына Гибрана Ракабуминга Раки в качестве потенциального вице-президента. "Нет никаких доказательств, которые убедили бы суд во вмешательстве президента в изменение требований к парам кандидатов на выборах президента и вице-президента 2024 года", - заявил конституционный судья Ариеф Хидаят на заседании по оглашению решения суда Индонезии в понедельник. Накануне регистрации кандидатов в президенты конституционный суд Индонезии под председательством Анвара Усмана — зятя Видодо — отменил правило, по которому президенту и вице-президенту страны должно быть больше 40 лет. Новое же правило гласило, что теперь в эти должности могли вступать кандидаты старше 35 лет — при условии, что на момент выборов они будут обладать опытом в политике. Именно эта неожиданная правка позволила 36-летнему Гибрану вступить в гонку за пост вице-президента. Позже Анвар Усман был снят с должности за нарушение этического кодекса, однако решение Конституционного суда осталось в силе. Это побудило избирателей, а также штабы двух других кандидатов спекулировать на тему того, что Видодо хочет "начать новую политическую династию" и продолжать влиять на управление страной через своего сына.

https://ria.ru/20240325/vinovniki-1935757815.html

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в мире, индонезия, джоко видодо, прабово субианто