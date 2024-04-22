https://ria.ru/20240422/ambulatoriya-1941561702.html

Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии

Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии - РИА Новости, 22.04.2024

Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии

Новую амбулаторию на 100 посетителей в смену построили в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:38

2024-04-22T16:38

2024-04-22T16:38

республика ингушетия

назрановский район

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941558256_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d602b25e208af80715696b6501896f61.jpg

НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Новую амбулаторию на 100 посетителей в смену построили в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба главы региона. "В сельском поселении Сурхахи завершились работы по строительству новой амбулатории. Медучреждение, построенное в рамках нацпроекта "Здравоохранение", будет обеспечивать 100 посещений в смену. Здесь же будет функционировать стационар дневного пребывания на восемь коек", - говорится в сообщении. В медучреждении, стоимость строительства которого составляет более 77 миллионов рублей, будут функционировать взрослое и детское отделения, кабинеты терапевта, стоматолога, гинеколога, врача общей практики, педиатра, процедурные и прививочные кабинеты со всем необходимым оборудованием, а также диагностическая лаборатория. "Сегодня качественная медицинская помощь становится все более доступной для жителей сельских поселений республики. Все это благодаря национальному проекту "Здравоохранение", одна из целей которого - модернизация здравоохранения в сельских поселениях. Укрепление здоровья граждан, материально-технической базы медучреждений, повышение квалификации медперсонала является безусловным приоритетом социальной политики региона", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20231113/ingushetiya-1909209766.html

назрановский район

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

назрановский район, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, нацпроекты