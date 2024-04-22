https://ria.ru/20240422/ambulatoriya-1941561702.html
Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии
Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии - РИА Новости, 22.04.2024
Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии
Новую амбулаторию на 100 посетителей в смену построили в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:38
2024-04-22T16:38
2024-04-22T16:38
республика ингушетия
назрановский район
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
нацпроекты
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НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Новую амбулаторию на 100 посетителей в смену построили в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба главы региона. "В сельском поселении Сурхахи завершились работы по строительству новой амбулатории. Медучреждение, построенное в рамках нацпроекта "Здравоохранение", будет обеспечивать 100 посещений в смену. Здесь же будет функционировать стационар дневного пребывания на восемь коек", - говорится в сообщении. В медучреждении, стоимость строительства которого составляет более 77 миллионов рублей, будут функционировать взрослое и детское отделения, кабинеты терапевта, стоматолога, гинеколога, врача общей практики, педиатра, процедурные и прививочные кабинеты со всем необходимым оборудованием, а также диагностическая лаборатория. "Сегодня качественная медицинская помощь становится все более доступной для жителей сельских поселений республики. Все это благодаря национальному проекту "Здравоохранение", одна из целей которого - модернизация здравоохранения в сельских поселениях. Укрепление здоровья граждан, материально-технической базы медучреждений, повышение квалификации медперсонала является безусловным приоритетом социальной политики региона", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20231113/ingushetiya-1909209766.html
назрановский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрановский район, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, нацпроекты
Республика Ингушетия, Назрановский район, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Нацпроекты
НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Новую амбулаторию на 100 посетителей в смену построили в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба главы региона.
"В сельском поселении Сурхахи завершились работы по строительству новой амбулатории. Медучреждение, построенное в рамках нацпроекта "Здравоохранение", будет обеспечивать 100 посещений в смену. Здесь же будет функционировать стационар дневного пребывания на восемь коек", - говорится в сообщении.
В медучреждении, стоимость строительства которого составляет более 77 миллионов рублей, будут функционировать взрослое и детское отделения, кабинеты терапевта, стоматолога, гинеколога, врача общей практики, педиатра, процедурные и прививочные кабинеты со всем необходимым оборудованием, а также диагностическая лаборатория.
"Сегодня качественная медицинская помощь становится все более доступной для жителей сельских поселений республики. Все это благодаря национальному проекту "Здравоохранение", одна из целей которого - модернизация здравоохранения в сельских поселениях. Укрепление здоровья граждан, материально-технической базы медучреждений, повышение квалификации медперсонала является безусловным приоритетом социальной политики региона", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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