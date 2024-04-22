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В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова - РИА Новости, 22.04.2024
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10:59 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/alikhanov-1941455152.html
В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова
В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова - РИА Новости, 22.04.2024
В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя РИА Новости возможное назначение руководителя региона Антона Алиханова на новую... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:59
2024-04-22T10:59
политика
калининградская область
москва
нижегородская область
антон алиханов
глеб никитин
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя РИА Новости возможное назначение руководителя региона Антона Алиханова на новую должность в Москве, сообщил, что такой информации в правительстве региона нет. Ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что несколько глав регионов в ближайшее время могут пойти на повышение. Среди них названы глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще два собеседника сообщили про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. "У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет", - сказал Лысков.
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политика, калининградская область, москва, нижегородская область, антон алиханов, глеб никитин, игорь кобзев
Политика, Калининградская область, Москва, Нижегородская область, Антон Алиханов, Глеб Никитин, Игорь Кобзев
В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова

Пресс-секретарь губернатора Лысков: информации о переходе Алиханова в Москву нет

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя РИА Новости возможное назначение руководителя региона Антона Алиханова на новую должность в Москве, сообщил, что такой информации в правительстве региона нет.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что несколько глав регионов в ближайшее время могут пойти на повышение. Среди них названы глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще два собеседника сообщили про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
«
"У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет", - сказал Лысков.
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ПолитикаКалининградская областьМоскваНижегородская областьАнтон АлихановГлеб НикитинИгорь Кобзев
 
 
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