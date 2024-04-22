https://ria.ru/20240422/alikhanov-1941455152.html

В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова

В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова - РИА Новости, 22.04.2024

В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя РИА Новости возможное назначение руководителя региона Антона Алиханова на новую... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:59

2024-04-22T10:59

2024-04-22T10:59

политика

калининградская область

москва

нижегородская область

антон алиханов

глеб никитин

игорь кобзев

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КАЛИНИНГРАД, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя РИА Новости возможное назначение руководителя региона Антона Алиханова на новую должность в Москве, сообщил, что такой информации в правительстве региона нет. Ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что несколько глав регионов в ближайшее время могут пойти на повышение. Среди них названы глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще два собеседника сообщили про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. "У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет", - сказал Лысков.

https://ria.ru/20240404/kosovorotka-1937883907.html

калининградская область

москва

нижегородская область

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политика, калининградская область, москва, нижегородская область, антон алиханов, глеб никитин, игорь кобзев