https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html

Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"

Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг" - РИА Новости, 22.04.2024

Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"

Азербайджан и РФ приступят к "еще одному грандиозному проекту" в рамках коридора "Север – Юг", нужны новые участки железной дороги между Россией и Ираном,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:46

2024-04-22T20:46

2024-04-22T20:46

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Азербайджан и РФ приступят к "еще одному грандиозному проекту" в рамках коридора "Север – Юг", нужны новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Что касается транспортного коридора "Север - Юг", сегодня мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) подробно еще раз обсудили этот вопрос, соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", - заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали. Он напомнил, что "на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует". "Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", - добавил он.

https://ria.ru/20240422/putin-1941628875.html

https://ria.ru/20240422/sng-1941562882.html

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азербайджан, россия, иран, ильхам алиев, в мире