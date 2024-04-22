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Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг" - РИА Новости, 22.04.2024
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20:46 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг" - РИА Новости, 22.04.2024
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"
Азербайджан и РФ приступят к "еще одному грандиозному проекту" в рамках коридора "Север – Юг", нужны новые участки железной дороги между Россией и Ираном,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:46
2024-04-22T20:46
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Азербайджан и РФ приступят к "еще одному грандиозному проекту" в рамках коридора "Север – Юг", нужны новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Что касается транспортного коридора "Север - Юг", сегодня мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) подробно еще раз обсудили этот вопрос, соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", - заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали. Он напомнил, что "на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует". "Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", - добавил он.
https://ria.ru/20240422/putin-1941628875.html
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азербайджан, россия, иран, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Россия, Иран, Ильхам Алиев, В мире
Алиев рассказал о новом проекте с Россией в рамках коридора "Север – Юг"

Алиев: Азербайджан и РФ приступят к проекту в рамках коридора "Север – Юг"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Азербайджан и РФ приступят к "еще одному грандиозному проекту" в рамках коридора "Север – Юг", нужны новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Что касается транспортного коридора "Север - Юг", сегодня мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) подробно еще раз обсудили этот вопрос, соответствующие инструкции даны членам правительства. Уверен, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта", - заявил Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали.
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Он напомнил, что "на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует".
"Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана", - добавил он.
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АзербайджанРоссияИранИльхам АлиевВ мире
 
 
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