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Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2024
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11:29 22.04.2024 (обновлено: 17:46 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aliev-1941463722.html
Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2024
Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Азербайджана. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:29
2024-04-22T17:46
азербайджан
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россия
ильхам алиев
владимир путин
политика
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БАКУ, 22 апр — РИА Новости. Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Азербайджана."В московском международном аэропорту Внуково-2 главу Азербайджанского государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", — говорится в релизе.Как сообщили в Кремле, президенты обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональным проблемам.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Азербайджан большим другом, соседом, партнером и союзником нашей страны."У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное — богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", — сказал он.Кроме того, Путин и Алиев встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев.
https://ria.ru/20240419/putin-1941067471.html
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азербайджан, москва, россия, ильхам алиев, владимир путин, политика
Азербайджан, Москва, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Политика
Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Пресс-служба Алиева сообщила о его прибытии в Москву с рабочим визитом

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиИльхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 апр — РИА Новости. Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
«
"В московском международном аэропорту Внуково-2 главу Азербайджанского государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", — говорится в релизе.
Как сообщили в Кремле, президенты обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональным проблемам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Азербайджан большим другом, соседом, партнером и союзником нашей страны.
«
"У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное — богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", — сказал он.
Кроме того, Путин и Алиев встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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19 апреля, 15:09
 
АзербайджанМоскваРоссияИльхам АлиевВладимир ПутинПолитика
 
 
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