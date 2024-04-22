https://ria.ru/20240422/aliev-1941463722.html

Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.04.2024

Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Азербайджана. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:29

2024-04-22T11:29

2024-04-22T17:46

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москва

россия

ильхам алиев

владимир путин

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БАКУ, 22 апр — РИА Новости. Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Азербайджана."В московском международном аэропорту Внуково-2 главу Азербайджанского государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", — говорится в релизе.Как сообщили в Кремле, президенты обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональным проблемам.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Азербайджан большим другом, соседом, партнером и союзником нашей страны."У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное — богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", — сказал он.Кроме того, Путин и Алиев встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев.

https://ria.ru/20240419/putin-1941067471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, москва, россия, ильхам алиев, владимир путин, политика