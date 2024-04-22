Алиев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Пресс-служба Алиева сообщила о его прибытии в Москву с рабочим визитом
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиИльхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
БАКУ, 22 апр — РИА Новости. Ильхам Алиев прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
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"В московском международном аэропорту Внуково-2 главу Азербайджанского государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", — говорится в релизе.
Как сообщили в Кремле, президенты обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональным проблемам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Азербайджан большим другом, соседом, партнером и союзником нашей страны.
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"У нас очень много общих интересов, у нас большой потенциал для сотрудничества, и главное — богатые традиции наших двухсторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения", — сказал он.
Кроме того, Путин и Алиев встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое в советское время курировал отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев.
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