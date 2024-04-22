https://ria.ru/20240422/agent-1941451047.html

Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко

Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко - РИА Новости, 22.04.2024

Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко

Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, жил в Москве, но мог быть и на Украине, рассказала РИА... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:48

2024-04-22T10:48

2024-04-22T10:48

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ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр - РИА Новости. Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, жил в Москве, но мог быть и на Украине, рассказала РИА Новости хозяйка дома в Орске, где он был зарегистрирован. Светлана Арипова рассказала, что зарегистрировала Головченко в своем доме по просьбе его деда, жившего по соседству. Головченко во время визитов в Орск вместе с супругой жил у своего деда, а не в доме Ариповой. "Володя хороший был, он работал в Москве, метро… там строили. Сроду не подумала бы, такой парень хороший", - сказала женщина. Спустя некоторое время Головченко перестал приезжать и женщина пыталась связаться с ним, чтобы снять с регистрации. "Вот я видала деда, говорю: "Мне ж Вовку надо как-то выписать". "Возьми да выпиши". А я говорю: "Да не могу я его выписать, потому что он через суд или как там". Он говорит: "Он на Украине, может, его даже уже убили", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, дед Головченко переехал из прежнего дома в Орске. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко арестован до 12 июня.

https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

орск

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, москва, украина, василий прозоров, василий малюк, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla