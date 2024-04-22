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Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко
Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко - РИА Новости, 22.04.2024
Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко
Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, жил в Москве, но мог быть и на Украине, рассказала РИА... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:48
2024-04-22T10:48
2024-04-22T10:48
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ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр - РИА Новости. Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, жил в Москве, но мог быть и на Украине, рассказала РИА Новости хозяйка дома в Орске, где он был зарегистрирован. Светлана Арипова рассказала, что зарегистрировала Головченко в своем доме по просьбе его деда, жившего по соседству. Головченко во время визитов в Орск вместе с супругой жил у своего деда, а не в доме Ариповой. "Володя хороший был, он работал в Москве, метро… там строили. Сроду не подумала бы, такой парень хороший", - сказала женщина. Спустя некоторое время Головченко перестал приезжать и женщина пыталась связаться с ним, чтобы снять с регистрации. "Вот я видала деда, говорю: "Мне ж Вовку надо как-то выписать". "Возьми да выпиши". А я говорю: "Да не могу я его выписать, потому что он через суд или как там". Он говорит: "Он на Украине, может, его даже уже убили", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, дед Головченко переехал из прежнего дома в Орске. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко арестован до 12 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, москва, украина, василий прозоров, василий малюк, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla
Орск, Москва, Украина, Василий Прозоров, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla, Специальная военная операция на Украине
Хозяйка дома в Орске рассказала, где жил украинский агент Головченко
Хозяйка дома в Орске: Головченко жил в Москве, но мог находиться и на Украине
ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр - РИА Новости. Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, жил в Москве, но мог быть и на Украине, рассказала РИА Новости хозяйка дома в Орске, где он был зарегистрирован.
Светлана Арипова рассказала, что зарегистрировала Головченко в своем доме по просьбе его деда, жившего по соседству. Головченко во время визитов в Орск вместе с супругой жил у своего деда, а не в доме Ариповой.
"Володя хороший был, он работал в Москве, метро… там строили. Сроду не подумала бы, такой парень хороший", - сказала женщина.
Спустя некоторое время Головченко перестал приезжать и женщина пыталась связаться с ним, чтобы снять с регистрации.
«
"Вот я видала деда, говорю: "Мне ж Вовку надо как-то выписать". "Возьми да выпиши". А я говорю: "Да не могу я его выписать, потому что он через суд или как там". Он говорит: "Он на Украине, может, его даже уже убили", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, дед Головченко переехал из прежнего дома в Орске.
ФСБ
сообщила о задержании Головченко 16 апреля. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка
, в марте он прибыл в Россию
, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко арестован до 12 июня.