https://ria.ru/20240422/aborty-1941522452.html

Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье

Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024

Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье

В Подмосковье наблюдается ежегодное снижение количества абортов, в 2023 году этот показатель снизился на 7% по сравнению с 2022 годом, достичь этого удалось... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье наблюдается ежегодное снижение количества абортов, в 2023 году этот показатель снизился на 7% по сравнению с 2022 годом, достичь этого удалось благодаря масштабной профилактической работе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Для женщин, которые решили прервать беременность, в Подмосковье проводится доабортное консультирование. В ходе такой консультации специалист выяснит, что именно подтолкнуло беременную к мысли об аборте, поможет снизить уровень негативных эмоций. Также беременную консультируют социальный работник и юрист, которые объясняют ей, какие выплаты и социальную поддержку она может получить. "Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. Так, количество женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на более чем 7% в прошлом году по сравнению с 2022 годом", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что этого удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных женщин.

https://ria.ru/20240417/semya-1940639273.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)