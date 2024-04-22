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Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
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Новости Подмосковья
 
14:31 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/aborty-1941522452.html
Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье
Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье
В Подмосковье наблюдается ежегодное снижение количества абортов, в 2023 году этот показатель снизился на 7% по сравнению с 2022 годом, достичь этого удалось... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:31
2024-04-22T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье наблюдается ежегодное снижение количества абортов, в 2023 году этот показатель снизился на 7% по сравнению с 2022 годом, достичь этого удалось благодаря масштабной профилактической работе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Для женщин, которые решили прервать беременность, в Подмосковье проводится доабортное консультирование. В ходе такой консультации специалист выяснит, что именно подтолкнуло беременную к мысли об аборте, поможет снизить уровень негативных эмоций. Также беременную консультируют социальный работник и юрист, которые объясняют ей, какие выплаты и социальную поддержку она может получить. "Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. Так, количество женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на более чем 7% в прошлом году по сравнению с 2022 годом", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что этого удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных женщин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Количество абортов уменьшилось на 7% в прошлом году в Подмосковье

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / dolgachov
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье наблюдается ежегодное снижение количества абортов, в 2023 году этот показатель снизился на 7% по сравнению с 2022 годом, достичь этого удалось благодаря масштабной профилактической работе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для женщин, которые решили прервать беременность, в Подмосковье проводится доабортное консультирование. В ходе такой консультации специалист выяснит, что именно подтолкнуло беременную к мысли об аборте, поможет снизить уровень негативных эмоций. Также беременную консультируют социальный работник и юрист, которые объясняют ей, какие выплаты и социальную поддержку она может получить.
«
"Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. Так, количество женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на более чем 7% в прошлом году по сравнению с 2022 годом", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что этого удалось достичь благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных женщин.
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