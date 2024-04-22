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Адвокат Аббасова утверждает, что родственники сами хотели сдать его полиции - РИА Новости, 22.04.2024
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14:58 22.04.2024 (обновлено: 15:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/abbasov-1941530174.html
Адвокат Аббасова утверждает, что родственники сами хотели сдать его полиции
Адвокат Аббасова утверждает, что родственники сами хотели сдать его полиции - РИА Новости, 22.04.2024
Адвокат Аббасова утверждает, что родственники сами хотели сдать его полиции
Родственники Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за парковки, хотели сдать его полиции, однако "получилось, что они сбежали", заявил в суде... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:58
2024-04-22T15:07
происшествия
россия
москва
азербайджан
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Родственники Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за парковки, хотели сдать его полиции, однако "получилось, что они сбежали", заявил в суде адвокат Аббасова. "Они (родственники – ред.) звонили в полицию, когда узнали, что погиб [потерпевший], звонили, чтобы сдать его в полицию, слезы матери сыграли свою роль. Они утром должны были пойти сдаваться в ближайший отдел полиции, но получилось так, что сбежали", - сказал адвокат. По словам следователя, на данный момент эта информация является голословной, никаких карточек вызова в качестве доказательств представлено не было. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
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происшествия, россия, москва, азербайджан, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Россия, Москва, Азербайджан, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Адвокат Аббасова утверждает, что родственники сами хотели сдать его полиции

Адвокат: родственники Аббасова хотели его сдать, но получилось, что они сбежали

© Прокуратура города МосквыШахин Аббасов
Шахин Аббасов
© Прокуратура города Москвы
Шахин Аббасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Родственники Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за парковки, хотели сдать его полиции, однако "получилось, что они сбежали", заявил в суде адвокат Аббасова.
"Они (родственники – ред.) звонили в полицию, когда узнали, что погиб [потерпевший], звонили, чтобы сдать его в полицию, слезы матери сыграли свою роль. Они утром должны были пойти сдаваться в ближайший отдел полиции, но получилось так, что сбежали", - сказал адвокат.
По словам следователя, на данный момент эта информация является голословной, никаких карточек вызова в качестве доказательств представлено не было.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался. Аббасова и его двоих двоюродных братьев задержали в Ростовской области.
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