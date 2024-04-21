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Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины - РИА Новости, 21.04.2024
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины
У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:30
2024-04-21T19:30
2024-04-21T19:30
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC."Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь (об этом. — Прим. ред.), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат", — предположил он.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины
Зеленский: у Киева появился шанс на победу после одобрения помощи от США