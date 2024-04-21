Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/zelenskiy-1941380515.html
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины - РИА Новости, 21.04.2024
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины
У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:30
2024-04-21T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468465_0:0:1629:917_1920x0_80_0_0_7e45212e844cbab422e6e42bd5cfe5ec.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC."Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь (об этом. — Прим. ред.), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат", — предположил он.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240421/zelenskiy-1941372474.html
https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468465_74:0:1522:1086_1920x0_80_0_0_ce174f02c4cfd40861b1ab89cd0212bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины

Зеленский: у Киева появился шанс на победу после одобрения помощи от США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC.
"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь (об этом. — Прим. ред.), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат", — предположил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому
Вчера, 17:59
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала