https://ria.ru/20240421/zelenskiy-1941380515.html

Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины

Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины - РИА Новости, 21.04.2024

Зеленский заявил о "шансе на победу" для Украины

У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T19:30

2024-04-21T19:30

2024-04-21T19:30

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У Украины будет "шанс на победу", если США передадут ей необходимые системы вооружений, заявив Владимир Зеленский в интервью NBC."Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь (об этом. — Прим. ред.), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат", — предположил он.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240421/zelenskiy-1941372474.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков