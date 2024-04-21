https://ria.ru/20240421/zelenskiy-1941372474.html

"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому

"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому - РИА Новости, 21.04.2024

"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому

Киев собирается использовать американскую помощь лишь для того, чтобы уничтожить еще больше украинцев, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в ответ на... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:59

2024-04-21T17:59

2024-04-21T18:36

специальная военная операция на украине

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владимир путин

скотт риттер

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киев собирается использовать американскую помощь лишь для того, чтобы уничтожить еще больше украинцев, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в ответ на обращение Владимира Зеленского в соцсети X.Ранее Зеленский написал, что поддерживает долгожданное решение американского конгресса о выделении 61 миллиарда долларов Украине, и заявил, что воспользуется этими средствами для "победы" в конфликте с Россией."Вы находитесь в еще более глубокой яме, чем в начале 2023 года. Все, что вы собираетесь сделать, — это убить еще больше украинцев", — обратился к нему Риттер.По словам эксперта, только в начале 2023 года Киев потратил 22 миллиарда долларов на провальное контрнаступление, потеряв 160 тысяч человек."Вы буквально убиваете свой народ", — подчеркнул аналитик.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, скотт риттер