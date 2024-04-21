https://ria.ru/20240421/zelenskiy-1941372474.html
"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому
"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому - РИА Новости, 21.04.2024
"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому
Киев собирается использовать американскую помощь лишь для того, чтобы уничтожить еще больше украинцев, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в ответ на... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:59
2024-04-21T17:59
2024-04-21T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киев собирается использовать американскую помощь лишь для того, чтобы уничтожить еще больше украинцев, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в ответ на обращение Владимира Зеленского в соцсети X.Ранее Зеленский написал, что поддерживает долгожданное решение американского конгресса о выделении 61 миллиарда долларов Украине, и заявил, что воспользуется этими средствами для "победы" в конфликте с Россией."Вы находитесь в еще более глубокой яме, чем в начале 2023 года. Все, что вы собираетесь сделать, — это убить еще больше украинцев", — обратился к нему Риттер.По словам эксперта, только в начале 2023 года Киев потратил 22 миллиарда долларов на провальное контрнаступление, потеряв 160 тысяч человек."Вы буквально убиваете свой народ", — подчеркнул аналитик.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html
https://ria.ru/20240421/kiev-1941363236.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Убить еще больше": в США обратились к Зеленскому
Риттер: Зеленский использует помощь США, чтобы уничтожить собственный народ