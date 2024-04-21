https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html

Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной

Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной - РИА Новости, 21.04.2024

Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной

Даже немедленная и масштабная помощь Украине со стороны США не позволит говорить о ее победе в конфликте, заявил корреспондент британского телеканала Sky News... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:41

2024-04-21T15:41

2024-04-21T21:28

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Даже немедленная и масштабная помощь Украине со стороны США не позволит говорить о ее победе в конфликте, заявил корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.Как отметил журналист, он за последнее время неоднократно беседовал с дипломатами и военными. Все они, по словам Стоуна, говорили об удручающем положении киевского режима и необходимости передачи очень большого количества оружия Украине для того, чтобы как-то повлиять на обстановку."Источники, внимательно наблюдающие за линией фронта, говорят мне, что еще не поздно изменить ситуацию, но только в том случае, если уже сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансирования и оружия. Реалисты же признают, что "изменение ситуации" больше не означает полной победы Украины", — сообщил корреспондент.Стоун добавил, что отсутствие американской поддержки в течение некоторого времени подорвало моральный дух украинцев, в то время как Россия нарастила военное производство, благодаря которому она имеет устойчивое военное преимущество на фронте.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941315470.html

https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков