Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной
Sky News: победа Украины уже не обсуждается даже с американской помощью
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Даже немедленная и масштабная помощь Украине со стороны США не позволит говорить о ее победе в конфликте, заявил корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.
Как отметил журналист, он за последнее время неоднократно беседовал с дипломатами и военными. Все они, по словам Стоуна, говорили об удручающем положении киевского режима и необходимости передачи очень большого количества оружия Украине для того, чтобы как-то повлиять на обстановку.
"Источники, внимательно наблюдающие за линией фронта, говорят мне, что еще не поздно изменить ситуацию, но только в том случае, если уже сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансирования и оружия. Реалисты же признают, что "изменение ситуации" больше не означает полной победы Украины", — сообщил корреспондент.
Стоун добавил, что отсутствие американской поддержки в течение некоторого времени подорвало моральный дух украинцев, в то время как Россия нарастила военное производство, благодаря которому она имеет устойчивое военное преимущество на фронте.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.