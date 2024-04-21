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Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 21.04.2024 (обновлено: 21:28 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html
Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной
Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной - РИА Новости, 21.04.2024
Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной
Даже немедленная и масштабная помощь Украине со стороны США не позволит говорить о ее победе в конфликте, заявил корреспондент британского телеканала Sky News... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:41
2024-04-21T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Даже немедленная и масштабная помощь Украине со стороны США не позволит говорить о ее победе в конфликте, заявил корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.Как отметил журналист, он за последнее время неоднократно беседовал с дипломатами и военными. Все они, по словам Стоуна, говорили об удручающем положении киевского режима и необходимости передачи очень большого количества оружия Украине для того, чтобы как-то повлиять на обстановку."Источники, внимательно наблюдающие за линией фронта, говорят мне, что еще не поздно изменить ситуацию, но только в том случае, если уже сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансирования и оружия. Реалисты же признают, что "изменение ситуации" больше не означает полной победы Украины", — сообщил корреспондент.Стоун добавил, что отсутствие американской поддержки в течение некоторого времени подорвало моральный дух украинцев, в то время как Россия нарастила военное производство, благодаря которому она имеет устойчивое военное преимущество на фронте.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240421/germaniya-1941315470.html
https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Их уже сломали. На Западе раскрыли, что будет с Украиной

Sky News: победа Украины уже не обсуждается даже с американской помощью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Даже немедленная и масштабная помощь Украине со стороны США не позволит говорить о ее победе в конфликте, заявил корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.
Как отметил журналист, он за последнее время неоднократно беседовал с дипломатами и военными. Все они, по словам Стоуна, говорили об удручающем положении киевского режима и необходимости передачи очень большого количества оружия Украине для того, чтобы как-то повлиять на обстановку.
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"Источники, внимательно наблюдающие за линией фронта, говорят мне, что еще не поздно изменить ситуацию, но только в том случае, если уже сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансирования и оружия. Реалисты же признают, что "изменение ситуации" больше не означает полной победы Украины", — сообщил корреспондент.
Стоун добавил, что отсутствие американской поддержки в течение некоторого времени подорвало моральный дух украинцев, в то время как Россия нарастила военное производство, благодаря которому она имеет устойчивое военное преимущество на фронте.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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