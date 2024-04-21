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В Пензе задержали подозреваемого в покушении на подростка
В Пензе задержали подозреваемого в покушении на подростка - РИА Новости, 21.04.2024
В Пензе задержали подозреваемого в покушении на подростка
Следователи задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в покушении на 15-летнего мальчика, госпитализированного с ножевыми ранениями после конфликта... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:55
2024-04-21T22:55
2024-04-21T22:55
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Следователи задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в покушении на 15-летнего мальчика, госпитализированного с ножевыми ранениями после конфликта на площади Ленина в центре Пензы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. На площадь Ленина выходят окна здания правительства региона. "По данным следствия, сегодня вечером на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ "покушение на убийство".
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
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происшествия, пенза, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе задержали подозреваемого в покушении на подростка
СК: в Пензе задержали мужчину по подозрению в покушении на 15-летнего подростка