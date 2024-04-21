СМИ: под Одессой задержали военных, застреливших полицейского в Виннице
"Страна": под Одессой задержали военных, застреливших полицейского в Виннице
© Фото : Національна поліція України Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
© Фото : Національна поліція України
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, задержаны в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна", сославшись на анонимные источники.
Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ.
© Фото : Національна поліція України Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
© Фото : Національна поліція України
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
"Источники "Страны" сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание опубликовало фото задержанных.