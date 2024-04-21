https://ria.ru/20240421/zaderzhanie-1941355800.html

СМИ: под Одессой задержали военных, застреливших полицейского в Виннице

СМИ: под Одессой задержали военных, застреливших полицейского в Виннице - РИА Новости, 21.04.2024

СМИ: под Одессой задержали военных, застреливших полицейского в Виннице

Военнослужащие ВСУ, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, задержаны в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна", сославшись на... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:54

2024-04-21T15:54

2024-04-21T16:22

в мире

одесская область

украина

винница

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941354497_0:313:960:853_1920x0_80_0_0_9503e4bfbbee95f6cda506b8e72765c7.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, задержаны в Одесской области, сообщило украинское издание "Страна", сославшись на анонимные источники. Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по перехвату злоумышленников. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. "Источники "Страны" сообщают о задержании военных, которые вчера расстреляли блокпост полиции в Винницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание опубликовало фото задержанных.

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html

одесская область

украина

винница

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, украина, винница, вооруженные силы украины